Enhetschef inom IT-utveckling i Sundsvall
Försäkringskassan / Administratörsjobb / Sundsvall Visa alla administratörsjobb i Sundsvall
2025-12-30
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försäkringskassan i Sundsvall
, Kramfors
, Hudiksvall
, Ljusdal
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera it-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Välkommen till en av Sveriges största IT-avdelningar.
Är du en kreativ och nytänkande ledare som drivs av att utveckla och förnya tekniska förutsättningar och arbetssätt? Vill du ha ett viktigt och samhällskritiskt uppdrag? Försäkringskassans IT-avdelning söker nu enhetschef som vill vara med och leda vår utvecklingsverksamhet in i framtiden.
It-utveckling, digitala tjänster, ledarskap
Som enhetschef har du tillsammans med din chefskollegor ansvar för att förvalta och utveckla IT-stödet för tjänster inom vår ledningsgrupps område. Du och dina kollegor jobbar tätt tillsammans för att säkerställa att området har rätt kompetens för att klara sitt åtagande samt att de dagliga leveranserna genomförs enligt överenskommelse.
Du är en naturlig ledare med genuint intresse för samspelet mellan människa och teknik och att skapa goda användarupplevelser för digitala tjänster. Du lägger stor vikt vid att goda insikter om både kund- och verksamhetsbehov är utgångspunkten för att skapa tjänster som effektiviserar och ger god service. Du har en nyckelroll där ditt viktigaste mål är att möjliggöra för dina medarbetare att med rätt kompetens och stort engagemang driva en effektiv tjänsteutveckling som förenklar vardagen för medborgaren.
Som chef i Försäkringskassan arbetar du enligt myndighetens uppdrag från regeringen. Du ansvarar för att din verksamhet är rättssäker och effektiv samt präglas av en god service. Du leder verksamheten utifrån en helhetssyn och med respekt för fattade beslut. Genom dialog om verksamhetens syfte, mål och strategier skapar du förutsättningar för att dina medarbetare ska kunna och vilja ta stort ansvar för teamets resultat och för sin egen utveckling. I rollen som enhetschef ingår personalansvar och det yttersta resultat- och uppföljningsansvaret för teamen i enheten.
Ditt engagemang i ledarskapet är stort och den statliga värdegrunden genomsyrar ditt arbete. Genom att balansera kortsiktiga krav på resultat med en långsiktigt hållbar verksamhet erbjuder du dina medarbetare en hälsofrämjande arbetsmiljö. Du har en god förmåga att anpassa ditt ledarskap utifrån vad situationen och uppdraget kräver.
Som enhetschef ingår du i områdets ledningsgrupp och bidrar där med din kompetens och ditt engagemang för att nå Försäkringskassan mål och du rapporterar till områdeschefen. Din enhet kommer på sikt att bestå av cirka 20 medarbetare som främst arbetar med systemutveckling. Du är en god kommunikatör på både individ- och gruppnivå och representerar Försäkringskassan i externa samarbeten. Som enhetschef hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Vill du veta mer om Försäkringskassan? Titta gärna in till oss på LinkedIn.
Vi söker dig som
• har akademisk examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som bedöms likvärdiga
• har erfarenhet av IT-utvecklingsverksamhet
• har erfarenhet av agil systemutveckling
• har god ledarskapsförmåga
• är initiativtagande, målinriktad och skapar resultat
• kan skapa förutsättningar för engagemang, lärande och ständiga förbättringar utifrån verksamhetens mål
• har god självkännedom och är stabil som person
• har god organisatorisk förståelse och kan omsätta denna i verksamheten
• samarbetar och samverkar effektivt med andra
• har god kommunikativ förmåga.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av operativt ledarskap
• har erfarenhet av coachande ledarskap och att leda i förändring
• har erfarenhet av att leda team.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2025-12-30Övrig information
Tjänsten är tillsvidare heltid med tillträde enligt överenskommelse. Resor ingår i tjänsten. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. För den här tjänsten krävs svenskt medborgarskap. I denna rekrytering kommer arbetspsykologiska tester att användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Sundsvall.Kontakt
Områdeschef: Magnus Gafvelin, 010-114 74 15. HR-specialist Anneli Wetterholt, 010-118 16 12, anneli.wetterholt@forsakringskassan.se
. Fackförbundet ST: Anna-Lena Bahadori Lundgren. Saco-S: Per Sandemalm. SEKO: Johanna Grundström. Samtliga nås via vår växel på 08-786 90 00. Vi undanbeder oss erbjudanden om rekrytering- eller annonseringstjänster.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 18 januari 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan. Urval kan komma att påbörjas löpande under ansökningsperioden.
Har du skyddad identitet ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Du kan även kontakta HR Helpdesk 0771-52 44 40.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9665802