Enhetschef Inköp
Trafikverket / Inköpar- och marknadsjobb / Solna Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Solna
2025-08-11
Som Enhetschef Inköp på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Vill du arbeta med ledarskap, inköp och utveckling i den största beställarorganisationen i branschen? Nu finns möjligheten till en omväxlande ledarroll hos oss, varmt välkommen med din ansökan!
Enhetschef Inköp är en bred roll där du får möjlighet till ett varierat arbete innehållande både ledarskap och inköp. Som enhetschef ansvarar du för en av enheterna på avdelningen i Inköp Mellersta/Östra (vilket omfattar ett stort geografiskt område i Sveriges mellersta och östra delar). I ditt arbete ingår personal-, budget- och verksamhetsansvar. På enheten arbetar ett 15-tal inköpare som hanterar upphandlingar av tekniska konsultuppdrag samt väg-, bro- och järnvägsentreprenader.
I rollen som enhetschef ingår att arbeta i tidiga skeden med inköpsstrategier, paketering, inköpsplanering och leverantörsdialoger samt coacha medarbetare i det dagliga inköpsarbetet. Du sitter med i avdelningens ledningsgrupp och samarbetar nationellt med dina motsvarande enhetschefskollegor. Du säkerställer att all upphandling genomförs enligt våra riktlinjer, affärs- och kategoristrategier. Du tillämpar LOU och LUF samt arbetar enligt beslutad process.
I samråd med avdelningschef och övriga enheter kommer du att möjliggöra utveckling av både medarbetare och avdelningens verksamhet. Som ledande beställare har vi på Trafikverket även en unik möjlighet att påverka branschens effektivitet och bidra till en ökad produktivitet och innovationsgrad inom anläggningsbranschen.
Trafikverket erbjuder dig en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt i en öppen och nyskapande kultur. Vi är noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete, familj och fritid men även skapa förutsättningar för att medarbetare ska prestera på bästa sätt.
Jag som kommer att bli din chef heter Elisabeth Söderberg för mig är det viktigt att vi har en arbetsmiljö där vi både trivs och utvecklas tillsammans. Om du är nyfiken, har ett coachande förhållningssätt, är inkluderande och har förmåga att ge konstruktiv feedback så kommer du trivas hos oss. Jag ser fram emot vårt samarbete.
Övrig information
Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare, men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.
Placeringsort Solna. Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du som vill möjlighet att ha en dialog kring att arbeta hemifrån eller från ett annat Trafikverkskontor ett par dagar i veckan, efter avslutad provanställning.
Vem är du?
Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver utvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. I den här rekryteringen lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har
Universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120p). Alternativt har du annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
Flerårig erfarenhet av att arbeta med offentlig upphandling
Flerårig arbetslivserfarenhet som ledare för en grupp
God förmåga att uttrycka dig på svenska, i såväl tal som skrift
Goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av entreprenadjuridik
Erfarenhet av personalansvar
Erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschenSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
På Inköp och logistik har du möjlighet att påverka effektiviteten, innovationen och produktiviteten i Sveriges transportsystem. Du är en del av den största beställaren i branschen, med en årlig uppdragsvolym på över 60 miljarder kronor. Tillsammans med dina kollegor driver du värdeskapande förändringar och bidrar till nya smarta lösningar för såväl medborgare som företag.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
