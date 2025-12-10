Enhetschef HSL
Region Gotland / Administratörsjobb / Gotland Visa alla administratörsjobb i Gotland
2025-12-10
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Äldreomsorg särskilt boende
Särskilda boenden vänder sig till personer som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning har ett varaktigt behov av omfattande service, omvårdnad och hälso- och sjukvård.
Här får den enskilde stöd med praktiska sysslor, personlig omvårdnad, medicinska insatser och social stimulans som stärker funktioner, trygghet och gemenskap. Målet är en personcentrerad vård och omsorg utifrån varje individs behov och livssituation. Insatsen riktar sig främst till äldre vars behov inte kan tillgodoses i ordinärt boende, men även yngre kan beviljas plats efter samlad behovsbedömning.
Kommunal hälso- och sjukvård bedrivs på primärvårdsnivå och omfattar medicinsk behandling, omvårdnad, rehabilitering och förebyggande arbete som inte kräver sjukhusresurser. Vården utförs av legitimerad personal och medarbetare på delegation, och ska vara säker, personcentrerad och följa lagstiftning samt MAS-regler, med lokala rutiner vid behov.
Organisationen präglas av effektivitet, kvalitet och flexibilitet, där undersköterskor, boendeassistenter, administrativ personal och legitimerade yrkesgrupper samarbetar för en trygg miljö för brukarna och en god arbetsmiljö för medarbetarna.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Som enhetschef hos oss får du en nyckelroll i att utveckla sjuksköterskeorganisationen och säkerställa hög kvalitet i vården.
Du ansvarar för att bygga en stark, kompetent och sammanhållen sjuksköterskeorganisation där kvalitet och utveckling står i centrum. Målet är en arbetsplats där sjuksköterskor trivs, stannar kvar och bidrar till en säker och utvecklingsinriktad vård för brukarna.
I rollen leder, samordnar och utvecklar du verksamheten och ansvarar för det dagliga arbetet enligt HSL och SoL. Du följer kontinuerligt upp verksamhetens mål och kvalitet och har arbetsmiljöansvar för cirka 25 medarbetare. Detta inkluderar medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, lönesamtal, kompetensplaner, rekrytering, bemanning och introduktion av nya medarbetare.
Du har även budgetansvar och ansvarar för ekonomisk planering och uppföljning. Du driver verksamheten effektivt med hög kvalitet, utvecklar interna processer och stödjer metodutveckling. Som en del av äldreomsorgens ledningsgrupp bidrar du aktivt till utvecklingen av avdelningen, förvaltningen och Region Gotland. Du samarbetar nära både interna och externa parter samt fackliga representanter för att skapa en hållbar arbetsmiljö.
Tillsammans med dina enhetschefskollegor arbetar du för att nå verksamhetens mål och skapa en trygg, engagerande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Du leder med engagemang och utgår alltid från verksamhetens värdegrund.
Vem är du?
Vi söker dig som har en högskoleexamen inom hälso- och sjukvårdsområdet samt goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Du behöver även ha kunskap om HSL och SoL samt inneha B-körkort.
Det är meriterande om du har utbildning inom ledarskap, arbetsrätt och arbetsmiljö. Det är även meriterande om du har chef- och/eller ledarskapserfarenhet, erfarenhet av förändringsledning samt om du tidigare har arbetat i politiskt styrd verksamhet, inom äldreomsorg eller i den kommunala hälso- och sjukvårdssektorn.
Vi söker en trygg och prestigelös ledare som tar initiativ och har förmågan att skapa engagemang genom delaktighet och samverkan. Du är stabil och självgående, ser möjligheterna i förändringar och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du har en god samarbetsförmåga och värdesätter samverkan med olika parter. Du är strukturerad och håller uppsatta tidsramar. Du kommunicerar tydligt, är lyhörd och förstår både individers och gruppers behov för att kunna ge rätt stöd.
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1210". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Äldreomsorg särskilt boende Kontakt
Carina Söderström, äldreboendechef 0498-204265 Jobbnummer
9638366