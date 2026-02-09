Enhetschef Funktionsstöd
Svalövs kommun, LSS / Sjukvårdschefsjobb / Svalöv Visa alla sjukvårdschefsjobb i Svalöv
2026-02-09
, Kävlinge
, Eslöv
, Landskrona
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svalövs kommun, LSS i Svalöv
, Eslöv
eller i hela Sverige
Svalövs kommun - med ett strategiskt läge inom Familjen Helsingborg - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor ca 14 500 invånare.
Inom Funktionsstöd arbetar vi för att stödja personer med funktionsvariationer så att deras liv blir trygga, meningsfulla och med så hög grad av självständighet som möjligt. Hos oss gör du skillnad varje dag - med omtanke, respekt och ett starkt engagemang bidrar du till att stärka individens självbestämmande, delaktighet och livskvalitet.
En av 4 enhetschefer inom funktionsstöd har efter 8 år valt att gå vidare mot nya utmaningar. Vi söker därför dig som vill var med i vårt härliga team av 5 chefer och en administratör. Inom område funktionsstöd verkställs i första hand LSS-insatser, även insatser enligt socialtjänstlagen.Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Som enhetschef har du ansvar för din enhets arbetsmiljö och verksamhetens kvalité, du arbetar verksamhetsnära, med att stödja och entusiasmera medarbetarna. Du är trygg i dig själv, transparent och prestigelös ledare. Din förmåga att kommunicera och skapa engagemang och delaktighet är viktiga egenskaper i ditt ledarskap.
Med rollen följer också ett ekonomiskt ansvar för enheten, där du följer upp och tillser att verksamheten bedrivs inom tilldelad budgetram. Du ingår i funktionsstöds ledningsgrupp tillsammans med övriga chefer och nyckelpersoner där alla bidrar med sin kunskap och kompetens för att tillsammans driva utvecklingen framåt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett tillitsbaserat ledarskap och har förmågan att stimulera, engagera och motivera medarbetare till förnyelse, engagemang och utveckling. Detta uppnår du genom att vara ett gott föredöme. Det är naturligt för dig att jobba med ett coachande ledarskap samt en tro på individens egna förmågor.
Vi vill att din ledarstil ska präglas av en god kommunikativ förmåga, både tal och i skrift. Det är viktigt att du kan upprätta och behålla goda relationer inom och även utanför förvaltningen samt att du har mod, kreativitet och handlingskraft.
Vi söker dig som har adekvat högskoleexamen och med minst 3 års erfarenhet av att arbeta som enhetschef inom socialt arbete. Minst 5 års arbete inom funktionsstödsverksamhet
Uppdraget kräver att du har B-körkort.
Vi kan komma att starta intervjuer innan sista datum för ansökan, så välkommen med din ansökan
ÖVRIGT
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. En ansökan till Svalövs kommun är en allmän handling. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på vår hemsida www.svalov.se.
Användaren samtycker till och godkänner att Visma hanterar personuppgifter i enlighet med Vismas Policy om Personuppgifter och Cookies.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771-693 693.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför all kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303908-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svalövs kommun
(org.nr 212000-0993) Arbetsplats
Svalövs kommun, LSS Jobbnummer
9730235