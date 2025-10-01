Enhetschef Fritidsenheten
Sandvikens kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen / Chefsjobb / Sandviken Visa alla chefsjobb i Sandviken
2025-10-01
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sandvikens kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen i Sandviken
I Sandviken är världen alltid närvarande, här känner vi oss hemma och gör varandra bättre. Som anställd på Sandvikens kommun har du ett av Sveriges viktigaste jobb. Därför är det viktigt för oss att du trivs på ditt arbete och att du känner att din arbetsinsats är värdefull för samhället. Genom helhetssyn, samverkan och dialog gör vi det bästa arbetet tillsammans.
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar bland annat för idrott, friluftsliv, badhus och föreningsstöd. Kulturcentrum med kulturskola, folkbibliotek, konsthall och olika scener, offentlig konst och kulturhistoriska miljöer samt mötesplatser för ungdomar ingår också i förvaltningens verksamhet.
Fritidsenheten ansvarar för idrott, föreningsstöd och friluftsliv, lovaktiviteter samt Fritidsbanken och mötesplatser för ungdomar - Ung Fritid. Drift, skötsel och bokning av kommunala idrottsanläggningar ingår inom kort i verksamheten.
Vi erbjuder dig bland annat dessa förmåner
* semesterväxling
* årsarbetstid
* friskvårdsbidrag
* hälsofrämjande aktiviteter
* extra semesterdagar när du fyller 40 och 50 år
* personal- och fritidsföreningen PulsenPubliceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Som enhetschef för Fritidsenheten leder du verksamheten och har ansvar för budget och arbetsmiljö. Du deltar i kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp och samverkar med våra övriga enheter, kulturskola, folkbibliotek, kulturenhet och Parkbadet. Du har ansvar för dialog med idrotts- och föreningslivet i hela kommunen samt med det kommunala bolaget Göransson Arena AB som viktig samarbetspartner på Jernvallenområdet.
Som enhetschef bidrar du till kommunens utveckling genom våra ledord samverkan, helhetssyn och dialog. Du är föredragande i kultur- och fritidsnämnden samt i föreningsutskottet som hanterar stöd till föreningar.
Fritidsenheten kommer inom kort att få utökat ansvar för drift, skötsel och bokning av kommunala idrottsanläggningar inklusive Jernvallen. Som enhetschef har du stort ansvar för att implementera förändringen och lägga grund för att långsiktigt fortsätta utveckla verksamheten.Kvalifikationer
För tjänsten krävs:
* Relevant högskoleutbildning
* Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation med förståelse för ett brett samhällsuppdrag
* Erfarenhet av att arbeta som chef och ledare i större organisationer
* Dokumenterat god organisatorisk och administrativ förmåga
Meriterande för tjänsten:
* Erfarenhet av ledarskap i förändringsarbete
* Erfarenhet av arbete inom sektorn kultur, fritid och friluftsliv samt föreningslivs och ungdomsfrågor
Vi söker dig som ledare med personlig mognad och integritet. Du har ett tydligt och kommunikativt ledarskap och skapar delaktighet genom dialog. Du är van vid komplexa uppdrag och har förmåga att självständigt driva processer.
ÖVRIGT
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna våra sidor Arbete & karriär under sandviken.se
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor "Hello Sandviken" under sandviken.se.
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "100-95". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens kommun
(org.nr 212000-2346), https://sandviken.se/kulturochfritid.125.html Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sandvikens kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Förvaltningschef Kultur och-fritid
Kenneth Johansson kenneth.johansson@sandviken.se 0700897295 Jobbnummer
9534331