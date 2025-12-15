Enhetschef Försörjningsstöd
2025-12-15
Enheten Stöd till försörjning inom socialtjänsten har ett samlat uppdrag från Socialnämnden att ansvara för enskilda medborgare som är i behov av stöd för sin försörjning. Då den nuvarande chefen går i pension söker vi hennes efterträdare. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
På enheten Stöd till försörjning arbetar ett 20-tal engagerade och kompetenta medarbetare och i ditt uppdrag som enhetschef har du det övergripande ansvaret för verksamhet, ekonomi och personal. I din roll ingår också strategiskt utvecklingsarbete, statistik, analyser samt intern och extern samverkan. Du ingår i ledningsgrupp för avdelning En ingång.
Därför kommer du att trivas hos oss;
• Som enhetschef är du en nyckelperson i den samverkan som sker både internt i kommunen men även med externa aktörer där målet är att öka klienternas möjlighet till egen försörjning.
• Enheten har ett pågående utvecklingsarbete och i närtid förväntas beslut om lagstiftning kring aktivitetsplikt träda i kraft vilket innebär att du får möjlighet att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med medarbetarna.
• Enheten kännetecknas av engagerade medarbetare med hög kompetens.
• Du kommer att ingå i ledningsgruppen för avdelningen En Ingång tillsammans med ett gäng erfarna chefer där vi tillsammans arbetar med både strategiska och operativa frågor.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har annan högskoleutbildning som arbetsgivaren finner lämplig för uppdraget och har tidigare erfarenhet av arbete som chef. Meriterande är om du har erfarenhet av myndighetsutövning då enhetens verksamhet regleras av lagstiftning.
Som person är du trygg, stabil, kan bidra med en helhetssyn och kan arbeta självständigt. Som enhetschef står du för ett tydligt och tillitsbaserat ledarskap vilket skapar förutsättningar för delaktighet och fortsatt utveckling på enheten. Att arbeta med statistik, analys och uppföljning är en viktig del av arbetet både vad gäller ekonomi och kvalitet i den verksamhet som enheten bedriver och som enhetschef ansvarar du för budget i balans.
Mer om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid (100%). Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag-fredag. Tillträde enligt överenskommelse.
Provanställning kan bli aktuell.
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-11.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10.
Om arbetsplatsen
Socialtjänsten är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Läs mer: www.pitea.se/jobbaisocialtjansten
- Stöd, vård och omsorg för piteborna www.pitea.se/jobbahososs
- Jobba i Piteå kommun
Move to Piteå - för dig som vill flytta till Piteå
Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Move to Piteå erbjuder dig stöd från start till mål.www.pitea.se/inflyttare
- Move to Piteå
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Piteå Kommun
Omsorgschef
Lena Enqvist lena.enqvist@pitea.se 0911 - 69 68 33
