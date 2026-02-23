Enhetschef/Föreståndare Imera AB, Gruppboende
2026-02-23
Imera AB söker en enhetschef/föreståndare till vårt gruppboende 9:9 inom LSS. I rollen ansvarar du för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, föreskrifter och interna riktlinjer.
Uppdraget omfattar operativt ledarskap, administration och strategiskt arbete.
Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
- Personalansvar, rekrytering och kompetensutveckling
- Arbetsmiljöansvar och systematiskt kvalitetsarbete
- Dokumentation, genomförandeplaner och uppföljning
- Bemanning och schemaplanering
- Samverkan med brukare, anhöriga, myndigheter och externa aktörer
- Att driva och utveckla verksamheten enligt Imeras värdegrund och kvalitetskrav
Kvalifikationer
- Relevant högskoleutbildning (socionom, beteendevetare, socialpedagog eller motsvarande)
- Erfarenhet av arbete inom LSS-verksamhet
- Kunskap om LSS, föreskrifter och kvalitetsarbete
- Erfarenhet av arbetsledning eller samordning
- God administrativ förmåga och vana vid dokumentation
Meriterande:
- Erfarenhet av att leda verksamhet med komplex problematik
- Tidigare föreståndarroll med godkännande från IVO
Observera: Godkännande som föreståndare hos IVO är en förutsättning för anställning.Dina personliga egenskaper
Vi söker en stabil, strukturerad och kommunikativ ledare som kan skapa förtroende och goda relationer. Du behöver vara lösningsorienterad, ansvarstagande och kunna arbeta både självständigt och i team.
Vi erbjuder
• En värdegrundsstyrd arbetsplats med fokus på kvalitet och trygghet
• Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
- Stöd från ledning, HR och kvalitetsfunktion
- Kompetensutveckling och goda anställningsvillkor
- Friskvård
- Företagshälsovård
- Kollektivavtal för en tryggare arbetsmiljöKontaktperson för detta jobb
Frida Lind, VD
E-postadress: frida.lind@imera.seSå ansöker du
Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: frida.lind@imera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Imera AB
(org.nr 556523-3284), http://www.imera.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Frida Lind frida.lind@imera.se Jobbnummer
9757924