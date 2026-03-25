Enhetschef Förebyggandecentrum Hässleholms kommun
2026-03-25
Nu söker vi ny enhetschef till vårt Förebyggandecentrum i Hässleholms kommun!
Är du en kommunikativ, stabil och relationsskapande ledare som vill göra skillnad för barn, unga och vuxna i Hässleholms kommun?
Förebyggandecentrum är en central del i socialförvaltningens arbete med att skapa trygga och goda uppväxtvillkor för barn och unga.
Här samlas kompetens och insatser med fokus på tidigare, samordnade och förebyggande åtgärder.
På Förebyggandecentrum arbetar sex socialrådgivare med att ge stöd till unga och deras familjer i ett tidigt skede. Arbetet sker i samverkan med skola, fritidsverksamhet, polis och andra viktiga aktörer, med målet att fånga upp behov i tid och bidra till positiva utvecklingsvägar för unga. Verksamheten arbetar med förebyggande insatser på olika nivåer och har också ett särskilt ansvar för arbetet med unga lagöverträdare där fokus ligger på att bryta negativa mönster och stärka individens möjligheter till ett fungerande liv.
Utöver detta ingår även flera viktiga funktioner. Här finns kommunens drog- och brottsförebyggande samordnare som arbetar strategiskt och kunskapsbaserat för att minska brottsligheten och öka tryggheten. I verksamheten finns även tillståndsverksamheten för serveringsstillstånd och kommunens budget- och skuldrådgivare vilket ger en bred och unik plattform för att arbeta förebyggande ur flera perspektiv.
Just nu utvecklar vi nu vårt arbete i riktning mot Socialtjänst 2.0 och håller på att implementera Backa barnet, ett sätt så tidigt som möjligt ge stöd.
Vill du bli en del av oss? Välkommen med din ansökan!
Det här erbjuder vi dig!
Som enhetschef för Förebyggandecentrum har du ett samlat ansvar att leda, utveckla och följa upp verksamheten med fokus på tidiga och förebyggande insatser. Du ansvarar för en bred och tvärsektoriell verksamhet som kräver att du kan se helheten och skapa synergier mellan olika kompetensområden.
Du arbetar strategiskt såväl som operativt och förväntas bidra till att stärka tilliten till socialtjänsten genom ett tillgängligt, samordnat och proaktivt arbetssätt. I rollen ingår även att företräda verksamheten i olika samverkansforum samt att bidra till kommunens övergripande utvecklingsarbete inom social hållbarhet.
Du kommer att leda detta spännande och viktiga arbete i samverkan med övriga i organisationen vilket förutsätter ett närvarande och tillgängligt ledarskap. Du kommer ha ansvar för personal, kvalité, arbetsmiljö och budget samt för att arbetet bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och socialnämndens verksamhetsplan. Du har en viktig roll i ledningsgruppen och i hela chefsgruppen på förvaltningen där du förväntas bidra till verksamhetens utveckling. Du kommer att ha kollegor som ansvarar för övriga enheter. Arbetet leds av en verksamhetschef.
Din arbetsplats kommer att vara på Järnvägsgatan 1 i Hässleholm, bara ett stenkast från centralstationen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse.
Hässleholms kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. En viktig del är att erbjuda bra förmåner till våra medarbetare som till exempel friskvårdsbidrag och möjlighet till byte av semesterdagstillägg mot lediga dagar.
Vem är du?
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan relevant akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har arbetslivserfarenhet av förebyggande arbete inom Socialtjänsten och är väl insatt i gällande lagstiftning, anvisningar och föreskrifter. Vidare har du gärna minst något års erfarenhet av ledarskap. Du uttrycker dig väl i svenska i såväl tal som skrift. Du har lätt för att lära dig nya IT-system och har B-körkort för manuell växellåda. Vi tycker det är meriterande om du har gått en ledarskapsutbildning.
Som person är du kommunikativ, tydlig och har förmåga att skapa ett tryggt sammanhang och bidra tillarbetsglädje. Vidare arbetar du aktivt med att stödja och engagera medarbetarna så att de utvecklas i sin roll och funktion. För att klara uppdraget behöver du dessutom vara strukturerad och analytisk. Du behöver ha fokus på barnrättsperspektivet och på att bidra till organisationens lärande. Vi värdesätter att du är omvärldsorienterad och har förmåga att ta ett helhetsperspektiv.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs här
vår medarbetar- och ledarpolicy.

Publiceringsdatum: 2026-03-25
Eftersom du kommer att arbeta med barn och unga, vill vi att du lämnar utdrag ur belastningsregistret före anställning. Blankett för att söka utdrag ur belastningsregister hittar du på polisens hemsida.
polisens hemsida.
Intervjuer är planerade till vecka 17, urval sker löpande.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
Vi på Socialförvaltningen jobbar för att främja människors sociala trygghet, jämlika levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialförvaltningen arbetar med barn- och ungdomsfrågor, budget- och skuldrådgivning, familjerätt, familjerådgivning, familjefrid och missbruksproblematik. Här på socialförvaltningen tror vi på medarbetare som under frihet tar ansvar och levererar den kvalitet som våra invånare förtjänar och förväntar sig.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/202".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Hässleholms kommun
(org.nr 212000-0985)
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, VO Mottag, stöd och prevention, Förebyggandecentrum
Fredrik Olofsson 0451-266296
