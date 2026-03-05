Enhetschef för Rehabenheten
Tomelilla Kommun / Sjukgymnastjobb / Tomelilla Visa alla sjukgymnastjobb i Tomelilla
2026-03-05
, Ystad
, Sjöbo
, Simrishamn
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tomelilla Kommun i Tomelilla
På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är en plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid.
Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun.
Vill du vara med och leda utvecklingen av en rehabenhet med fokus på tidiga och förebyggande insatser? Vi söker nu en enhetschef till vår rehabverksamhet inom HSL.
Detta är en ny organisering där rehab och sjuksköterskeverksamheten tidigare var integrerade i två HSL-enheter. Som enhetschef får du möjlighet att vara med och bygga upp den nya rehabenheten och forma framtidens rehabiliteringsinsatser i kommunen. Hos oss pågår ett utvecklingsarbete för att möta nuvarande och framtida utmaningar, med ett tydligt fokus på dem vi är till för.
På Rehabenheten arbetar kommunens fysioterapeuter, arbetsterapeuter och rehabassistenter med rehabilitering samt förebyggande och tidiga insatser. Inom enheten finns också uppdraget som Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).
Enheten har en central roll i kommunens anpassning till den nya socialtjänstlagen och samverkar nära med andra enheter inom vård och omsorg. I uppdraget ingår även ett nära samarbete med enhetschefen för sjuksköterskorna, där ni täcker upp för varandra vid behov och planerad frånvaro. Detta innebär att du måste vara beredd på att stötta en 24/7-verksamhet även om din egen enhet inte har sådan verksamhet.Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du för personal, ekonomi, utveckling och arbetsmiljö och för att enhetens uppdrag genomförs med hög kvalitet och goda resultat. Du förväntas leda enheten med helhetssyn och på ett tillitsbaserat sätt, där kommuninvånarnas behov står i centrum och medarbetarnas kompetens och utveckling tas tillvara.
I samverkan med dina medarbetare och kollegor har du i uppdrag att utveckla samarbete, samverkan, processer och arbetssätt inom hela socialtjänsten och HSL. I uppdraget ingår även att arbeta med omvärldsbevakning, verksamhetsutveckling och att hålla dig uppdaterad gällande samhällsutvecklingen både lokalt och nationellt inom rehabilitering och hälso- och sjukvård.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut eller arbetsterapeut med erfarenhet av rehabilitering och ett intresse för strategisk utveckling. Du har god kunskap om Hälso- och sjukvårdslagen samt Socialtjänstlagen. Har du tidigare haft en ledarroll är detta meriterande, men inget krav.
Som person är du lösningsfokuserad, flexibel och har en god samarbetsförmåga. Du trivs med att arbeta verksamhetsnära och har en vilja att leda i förändring. Du har ett starkt medborgarfokus och arbetar aktivt för att utveckla våra tjänster utifrån invånarnas behov. Har du erfarenhet av personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar är detta meriterande.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom en kommunal HSL-organisation och av att leda verksamhet i förändring. Kunskap om digitalisering och förändringsledning är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Tomelilla kommun har rökfri arbetstid.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ska ansökan skickas in digitalt via Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via Visma Recruit, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 0417-18 000.
Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307292". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tomelilla kommun
(org.nr 212000-0886) Kontakt
Socialchef
Mattias Gunnarsson mattias.gunnarsson@tomelilla.se Jobbnummer
9780151