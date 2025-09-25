Enhetschef för enheten för verksamhetsstöd
2025-09-25
Är du redo att ta nästa steg i din karriär inom offentlig sektor? Vi söker en engagerad enhetschef som vill vara med och bygga upp vår nya enhet för verksamhetsstöd inom avdelning funktionsnedsättning i egen regi.
Enheten för verksamhetsstöd (EFV) är en del i avdelningen funktionsnedsättning, egen regi. Avdelningen driver verksamhet inom LSS och socialpsykiatri och vi bygger vår verksamhet på att:
Vi tror på varje människas rätt till självbestämmande och utveckling.Vår verksamhet utgår från individens egna drömmar, mål och förmågor. Genom att kombinera vår professionella kompetens med ett genuint engagemang skapar vi förutsättningar för att varje person ska kunna växa, ta egna beslut och leva ett gott liv. Hos oss är friheten att forma sitt eget liv lika viktig som tryggheten i att alltid ha stöd när det behövs. Tillsammans bygger vi en framtid där alla får möjlighet att lyckas - på sina egna villkor.Arbetsuppgifter
Som enhetschef kommer du att vara en nyckelspelare i vår organisation. Du kommer att:
• Initiera och leda avdelningens kvalitets- och utvecklingsarbete.
• Koordinera och implementera strategier för att förbättra omsorgen enligt LSS och SoL.
• Främja god kommunikation och samarbete över gränserna.
• Utveckla effektiva metoder för att stärka våra sociala insatser och vår service.
Du arbetar också operativt inom enhetens olika ansvarsområden.
Vem är du?
Du en relevant högskoleutbildning och dokumenterad erfarenhet av att leda kvalitetsutvecklingsarbete. Du har god kunskap om gällande lagstiftning inom SoL och LSS och är van vid att arbeta i en politiskt styrd organisation. Du har en djup förståelse för vår målgrupps förutsättningar och behov. Du har erfarenhet av att leda avdelningens kvalitets- och utvecklingsarbete. Du är en god kommunikatör i både tal och skrift och har en förmåga att inspirera och skapa engagemang.
Vad erbjuder vi?
Hos oss får du chansen att utvecklas i en stödjande och inkluderande arbetsmiljö. Vi erbjuder:
• Chansen att vara med och leda ett viktigt utvecklingsarbete!
• Kompetensutveckling: Utveckla dina färdigheter och få stöd av erfarna kollegor.
• Balans och miljö: Moderna lokaler med goda kommunikationer och förmåner som främjar balans mellan arbete och privatliv.
• Meningsfullt arbete: Arbeta i en organisation där engagemang, samarbete och respekt för varje individs styrkor är högsta prioritet.
Att arbeta hos oss ger dig möjligheten att bidra till något meningsfullt. Med våra värderingar som grund och tillsammans med erfarna kollegor och medarbetare kan du blomstra i din roll. Här är innovation och lärande alltid i fokus, och vi värdesätter samarbete och engagemang.
Om du är redo för en dynamisk arbetsplats där du kan göra skillnad, ser vi fram emot att höra från dig!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas under ansökningstiden.
För att bli aktuell för anställning krävs ett utdrag från polisens belastningsregister.
Provanställning i max 6 månader kan komma att tillämpas.
Om Täby kommun
Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.
Social omsorg är ett av Täby kommuns verksamhetsområden. Här ger vi stöd och service till Täbyborna inom områdena äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och funktionsnedsättning. Ersättning
