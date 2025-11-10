Enhetschef elberedskap och dammsäkerhet
2025-11-10
Publicering sdatum2025-11-10Om tjänsten
Då vår nuvarande enhetschef gått vidare internt söker vi hennes efterträdare!
Enheten främjar även dammsäkerheten i landet.
Enheten elberedskap och dammsäkerhet är en del av sektionen externa uppdrag inom avdelning säkerhet och beredskap.
Sektionen består av tre enheter som tillsammans ansvarar för uppdragen inom Svenska kraftnät som är anslagsfinansierade, dvs. tillsyn av elförsörjningens och dammanläggningars säkerhetsskydd, elberedskapsmyndighetsuppdraget, uppdraget som tillsynsvägledande och främjande myndighet inom dammsäkerhet samt att utreda och utbilda individer för civilplikt inom elförsörjningen.
I rollen som enhetschef har du ansvar för enheten som idag består av cirka 15 medarbetare och två konsulter.
Enheten har två uppdrag.
Det ena uppdraget är att stärka elförsörjningens förmåga att hantera kris och krig, bland annat genom myndighetsbeslut om beredskapsåtgärder, samverkan, utredningar och tillhandahållande av resurser.
Det andra uppdraget är att vara tillsynsvägledande och främjade myndighet i frågor om dammsäkerhet. Det gör vi genom föreskrifter,vägledning och information samt utbildning, samverkan och FoU.
Som enhetschef har du personal-, budget-, leverans- och arbetsmiljöansvar samt ett strategiskt ansvar att vidareutveckla enhetens förmåga.
I arbetet ingår bl.a. följande uppgifter:
• Leda och utveckla medarbetarna på enheten.
• Stötta samverkan med såväl interna som externa parter.
• Ansvara för rekrytering, kompetensutveckling, konsultupphandling och bemanning inom din enhet.
• Ansvara för budget och ekonomisk uppföljning samt annan rapportering och uppföljning.
• Aktivt driva förändringsarbete inklusive förbättrade arbetssätt i samverkan med andra delar av organisationen.
• Representera verksamheten i externa sammanhang.
• Ingå i sektionens ledningsgrupp och representera enheten i relevanta styrgrupper.
• Utveckla sektionens verksamhet i nära samarbete med dina chefskollegor.
Enheten bedriver en mogen verksamhet med erfarna medarbetare och som chef och ledare bidrar du till att utveckla enheten och medarbetarna. Du företräder myndigheten enligt Svenska kraftnäts vision, mål och värdegrund.
Du ingår i ledningsgruppen för sektionen och rapporterar till sektionschefen.
Enheten tillhör avdelningen Säkerhet och beredskap. Avdelningen har drygt 100 medarbetare.
Tjänsten är tillsvidare och placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg.
Om dig
Skallkrav:Dina personliga egenskaper
Vi söker en erfaren ledare, som kommunicerar tydligt och aktivt och som uppvisar ett moget ledarskap. Du har lätt för att skapa förtroende och att bygga goda relationer och samarbete är en självklar del av ditt arbete. Det är naturligt för dig att se på ditt ansvarsområde som en del av ett större sammanhang, både inom enheten, övriga Svenska kraftnät och inom elförsörjningen.
Det är viktigt att du tar egna initiativ och har ett positivt förhållningssätt till de utmaningar som dyker upp. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och driver ditt och enhetens arbete i mål.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.Utbildningsbakgrund
Du har relevant universitets-/högskoleexamen inom exempelvis statsvetenskap, juridik, samhällssäkerhet eller teknik, alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.
Vidare har du:
• Flerårig chefserfarenhet med personal- och budgetansvar
• Erfarenhet av myndighetsutövning eller främjandeuppdrag vid
• Körkort B.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande:
• Erfarenhet från arbete inom elförsörjningen.
• Erfarenhet från arbete med dammsäkerhet.
• Erfarenhet av arbete med beredskapskapsfrågor.
• Erfarenhet som ledare eller chef vid myndighet.
• Erfarenhet från främjandearbete i sammanhang där aktörerna har olika roller och behov.
• Erfarenhet av ansvar för regeringsuppdrag med särskilda anslag.
• Erfarenhet av framträdande i media.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
• Distansarbete upp till 50% kan förekomma om arbetsuppgifterna så
tillåter.
• Resor förekommer, främst inom Sverige.
• Körkort klass B.
• Sista dag att ansöka är 28 november 2025.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning utan provanställning.
• För slutkandidater genomförs personlighetstest.
• Anställningen avser befattning i säkerhetsklass.
Kontakta gärna nedanstående personer för mer information;
Rekryterande chef, Ann-Sofie Fahlgren, tel. 010-475 99 47.
Ansvarig rekryterare, Lennart Jansson, tel. 010-350 91 49.
Fackliga representanter.
Annika Ingeborn, SACO, tel. 010-475 87 72.
Erica Midfjäll, ST, tel. 010-475 87 31.
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
