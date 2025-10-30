Enhetschef digitalisering
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Här i Lerums kommun jobbar vi hårt för att på ett hållbart sätt ställa om vår verksamhet för framtiden. Utvecklingsarbete genom digitalisering är en förutsättning för att kunna bedriva vår verksamhet både nu och ännu mer framöver. För att möjliggöra denna omställning stärker vi nu upp vår organisation med en enhetschef för Digitaliseringsenheten.
Du kommer att leda Digitaliseringsenheten som arbetar kommunövergripande med att driva på och möjliggöra digital utveckling. Runt om i kommunen finns det fler medarbetare som bidrar till vår digitala omställning och du kommer att ha ett nära samarbete med dem.
Vi söker dig som vill vara med och bidra till en spännande och utmanande förändring i en verksamhet som skapar verklig nytta, som ger Lerums invånare välfärd och underlättar vardagen genom hela livet.Publiceringsdatum2025-10-30Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag som enhetschef för Digitaliseringsenheten är att säkerställa att enhetens leveranser sker med rätt kvalitet, i rätt tid och kommuniceras på rätt sätt. Enheten består idag av tre medarbetare och två konsulter, och kan komma att växa något under den närmaste tiden.
Enhetschefen har personal- och budgetansvar för Digitaliseringsenheten. I budgetansvaret ingår att planera och upprätta enhetens budget, följa upp det ekonomiska utfallet och prognosticera samt att använda enhetens ekonomiska medel på det sätt som ligger mest i linje med enhetens uppdrag. I ansvaret som personalansvarig chef ingår att säkerställa att enhetens medarbetare har rätt kompetens utifrån uppdraget, att utveckla medarbetares kompetens, att genomföra löpande dialoger med enhetens medarbetare och att uppfylla kraven som arbetsgivaren ställer på enhetschefer.
Inom ramen för ditt uppdrag ligger också projektledning/-koordinering av kommunövergripande projekt. Du leder och koordinera det kommunövergripande samordningsforum som idag finns rörande digitaliseringsarbetet, där enhetens egna medarbetare deltar tillsammans med digitaliseringssamordnare från andra delar av kommunens verksamhet. Du kommer också att ingå i ledningsgruppen för verksamhetsområdet, bestående av den här rollen, verksamhetschef samt IT-chef.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Akademisk utbildning om minst 180 högskolepoäng inom systemvetenskap, datavetenskap, informationsteknik, digitalisering eller motsvarande relevant område.
* Minst 3 års erfarenhet av arbetsledande arbete i en formell chefsroll.
* Minst 5 års praktisk erfarenhet av projektledning inom digitalisering/IT.
* Praktisk erfarenhet av förändringledning.
Du behöver vara strukturerad och resultatorienterad med ett tydligt fokus på innovation och utveckling. För att lyckas i rollen är du i hög grad beroende av andra, därför behöver du ha utmärkt samarbetsförmåga och vara kommunikativ med förmåga att engagera både interna och externa intressenter. Du måste också ha förmåga att hantera komplexa och tvärfunktionella projekt i en politiskt styrd organisation.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
