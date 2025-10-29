Enhetschef Digital arbetsplats
Gävle kommun, Styrning och stöd Gävle
2025-10-29
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Styrning och stöd Gävle har ansvaret för den strategiska utvecklingen på övergripande nivå nära politiken. Våra medarbetare jobbar med helheten och samordnar arbetet som är gemensamt för alla sektorer inom Gävle kommun.
Tillsammans gör vi Gävle hållbart och utvecklande!
IT säkerställer stabil och säker drift av kommunkoncernens IT-infrastruktur och tjänster. Vi arbetar nära verksamheterna för att möta deras behov och skapa lösningar som gör vardagen enklare. Här finns kompetens inom allt från IT-support och systemutveckling till strategi, projektledning och verksamhetsutveckling.
Uppdraget för Digital arbetsplats är att förvalta och utveckla de verktyg som ingår i koncernens digitala arbetsplats men också att omvärldsbevaka och skapa förutsättningar för nya lösningar. Tillsammans med våra verksamheter driver enheten förvaltning, utveckling, projekt och verksamhetsutvecklingsuppdrag i syfte att skapa rätt förutsättningar för ett flexibelt och effektivt arbetssätt, stärka kompetensen och öka produktiviteten.
Vill du vara med och leda utvecklingen av framtidens digitala arbetsplats inom Gävle kommun?
Hos oss får du möjlighet vara en del i att skapa en modern, säker och användarvänlig digital miljö för hela kommunkoncernen och samtidigt bidra till samhällsnytta.
I rollen som chef för Digital arbetsplats blir du en del av IT-verksamheten som består av fem enheter. Du ingår i IT-chefens ledningsgrupp där du har ett nära samarbete med dina chefskollegor. Du blir en viktig del i arbetet med att skapa en smartare och mer värdeskapande digital arbetsplats och du har en tät dialog med avdelningens övriga verksamhetsområden.
Som chef för Digital arbetsplats leder du ett engagerat team med tolv medarbetare i roller som verksamhetsutvecklare, kommunikatör, förvaltningsledare, systemförvaltare och tekniska specialister. Tillsammans skapar ni framtidens digitala arbetssätt inom hela kommunkoncernen med fokus på användarnytta, tillgänglighet och innovation. Du har ekonomi, personal- och verksamhetsansvar för enheten.Kvalifikationer
Du har en relevant högskoleutbildning inom IT-området eller motsvarande erfarenhet. Du har lett i förändring tidigare gärna i en större, komplex organisation och trivs med att kombinera teknik, verksamhet och ledarskap.
Vi tror att du:
* Har erfarenhet av tjänsteorienterad IT-leverans och digitala samarbetsplattformar, gärna Microsoft 365
* Leder med tillit, tydlig riktning och närvaro
* Uppmuntrar självständighet och delaktighet i teamet
* Bygger relationer och samarbeten som skapar förtroende
* Ser möjligheter i förändring och har mod att testa nya arbetssätt
* Kommunicerar tydligt och inspirerande, både i tal och skrift på svenska
Kort sagt du kombinerar struktur med nyfikenhet och vet att digital utveckling handlar lika mycket om människor som om teknik.
Varmt välkommen med din ansökan!
Fackliga representanter;
* Anders Selander Akavia 026-179830 anders.selander@gavle.se
* Sara Lasell Akademikerförbundet SSR 026 17 89 26 sara.lasell@gavle.se
* Jan Larsson Vision Telefon: 026-17 8130 jan.larsson@gavle.se
Inom Gävle kommun finns ett beslut om rätt till heltid, det innebär att tillsvidareanställda kan begära att tjänsten ska vara en heltidsanställning. Denna begäran ska tillgodoses inom sex månader, tidigast räknat från anställningens första dag. För att få rätten till heltid tillgodosedd kan du behöva utföra andra arbetsuppgifter än de som i normalfallet ingår inom ramen för din anställning.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
