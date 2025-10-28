Enhetschef BVC
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Barnavårdscentralen
Inom barnhälsovården på Gotland arbetar idag elva barnhälsovårdssjuksköterskor fördelade på våra mottagningar i Visby, Slite och Hemse.
Vi erbjuder hälsoundersökningar och vaccinationer för barn i åldrarna 0-6 år enligt det Nationella barnhälsovårdsprogrammet.
Barnhälsovårdens uppdrag är att stödja föräldrar i ett aktivt och gemensamt föräldraskap, att upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos små barn och deras föräldrar samt att uppmärksamma och förebygga risker i barnens närmiljö och i samhället. På våra mottagningar möter familjer engagerade barnhälsovårdssjuksköterskor och barnläkare, och vid behov även psykologer och kuratorer.
Gotlands barnhälsovård präglas av den lilla organisationens fördelar - här finns nära samverkan, korta beslutsvägar och en stark teamkänsla. Hos oss arbetar du tillsammans med engagerade kollegor för att främja barns hälsa, utveckling och trygghet, och för att ge föräldrar stöd i sitt föräldraskap.Publiceringsdatum2025-10-28Arbetsuppgifter
Som enhetschef blir du närmaste chef för våra sjuksköterskor och har det övergripande ansvaret för arbetsmiljö, personal och vissa ekonomiska frågor. Du leder, stöttar och motiverar dina medarbetare genom bland annat medarbetarsamtal och lönesamtal, och arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och hög trivsel.
I rollen ingår också att driva och följa upp enhetens utveckling utifrån verksamhetens mål, samverka med andra aktörer såsom förskola, socialförvaltning och andra samarbetspartners, samt vid behov delta i det kliniska arbetet för att säkerställa kontinuitet och kvalitet.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad distriktssköterska eller barnsjuksköterska och som har B-körkort. Du har dokumenterad erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvården samt tidigare erfarenhet från en arbetsledande funktion.
Det är meriterande om du har arbetat på barnavårdscentral samt om du har haft ett chefsuppdrag eller liknande ledande roll tidigare.
Vi söker dig som är självgående, initiativtagande och tydlig i ditt ledarskap. Du har en god förmåga att skapa struktur och driva arbetet framåt med engagemang, omtanke och tydlig riktning. Du är trygg i din yrkesroll, har god samarbetsförmåga och trivs med att ta ansvar och leda andra.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
