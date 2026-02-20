Enhetschef Arbetsmarknad
Vill du vara med och forma framtidens arbetsmarknadsinsatser i Järfälla kommun? Som enhetschef för arbetsmarknadsenheten får du en central roll i en utvecklingsresa där du leder med trygghet, värme och mod. Du arbetar nära arbetsmarknadschef och medarbetare och blir en nyckelperson i att bygga starka samverkansytor som gör verklig skillnad för kommunens invånare.
Arbetsmarknadsenheten är en del av Socialförvaltningen och ansvarar för insatser till individer som står utanför arbetsmarknaden samt samordning av kommunens sommarjobb för ungdomar. Enheten leds av Arbetsmarknadschef och består idag av 15 medarbetare, varav en gruppledare.
Arbetsmarknadsenheten utökar och utvecklar sin verksamhet och tillsätter nu en ny roll som enhetschef som ett led i enhetens utveckling. Vi söker dig som med fullt chefsansvar vill vara med och utveckla, driva och leda arbetet framåt.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Rollen innebär att du i nära samverkan med arbetsmarknadschef och medarbetare leder enheten genom förändring och utveckling, med fokus på att skapa långsiktiga och hållbara lösningar för kommunens invånare. Du kommer att:
• Tillsammans med medarbetare initiera och driva igenom nya insatser och arbetssätt
• Leda och utveckla arbetsmarknadsenheten med personal-, budget- och verksamhetsansvar
• Arbeta i nära samarbete med arbetsmarknadschef och medarbetare för att säkerställa en välfungerande och sammanhållen verksamhet
• Driva utvecklingsfrågor och säkerställa att verksamheten når uppsatta mål och säkerställa att enheten utvecklas i linje med socialförvaltningens övergripande mål
• Initiera, utveckla och följa upp stora samverkansytor, såväl internt som externt, där samarbete och partnerskap är avgörande för framgångKvalifikationer
Vi söker dig som är en flexibel, trygg och modig ledare med erfarenhet av ledarskap och arbetsmarknadsfrågor. Rent formellt har du:
* Relevant högskoleutbildning så som socionom eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
* Erfarenhet av ledande roll
* Kunskap och erfarenhet av arbetsmarknadsfrågor
* Erfarenhet och förmåga att leda i förändring och skapa engagemang hos medarbetare
* Mycket god förmåga till samverkan och samarbete, samt att bygga och utveckla relationer både internt och externt
* Stark kommunikativ förmåga och vana att arbeta i komplexa samverkansmiljöer
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av arbete inom socialförvaltning
* Kunskap om Supported employment, IPS och BIP
* Chefserfarenhet med fullt chefsansvar
För att lyckas i rollen behöver du ha en mycket god samarbetsförmåga och du är prestigelös i ditt ledarskap och har lätt för att samarbeta över gränser både organisatoriska och professionella.
Som chef är du är en trygg och tillitsfull ledare som skapar engagemang genom tydlighet och lyhördhet. Du kombinerar analytisk förmåga och strukturellt tänkande med en varm, närvarande ledarstil.
* Vi erbjuder dig
* En central roll i en verksamhet under utveckling
* Möjlighet att påverka och forma framtidens arbetsmarknadsinsatser i Järfälla kommun
* En arbetsmiljö präglad av engagemang, samarbete och professionalitet
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på länken nedan.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Välkommen att skicka in din ansökan via vår annons på hemsidan!
