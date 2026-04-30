Enhetschef
Ett jobb som räknas. Hos oss bidrar du till ett välfungerande samhälle för allmänhet och företag. Vi söker dig som tycker att det är viktigt och roligt att leda genom andra chefer och att utveckla verksamheten tillsammans med andra.
Om jobbet
Som enhetschef för Infrastrukturenheten ansvarar du för att leda och utveckla frågor kring fysisk säkerhet, strategiska lokalförsörjningsfrågor, lokalt infrastrukturarbete, exekutiv upphandling samt krisledning, samverkan med Skatteverket i vissa frågor m.m på myndighetsövergripande nivå. I uppdraget ingår också att vara säkerhetsskyddschef. Du skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap genom ett nära ledarskap. Du har verksamhets- personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för din enhet. Du omsätter övergripande mål och strategier till tydliga uppdrag. Infrastrukturenheten är en av tre enheter på verksamhetsstödsavdelningen på Kronofogden. Som medlem i avdelningens ledningsgrupp tar du ansvar för att tillsammans med dina kollegor i ledningsgruppen, leda och utveckla avdelningen. Du samarbetar inom och utanför myndigheten för att nå resultat och skapa värde för våra kunder.
Som enhetschef för Infrastrukturenheten kommer du att leda ca 18 medarbetare som finns på flera orter. Du är placerad i Sundbyberg.
Du förväntas kunna utöva ett nära ledarskap även när du och dina medarbetare arbetar på olika platser.
Alla som arbetar på Kronofogden bidrar till arbetet mot brott. I medarbetarnas arbetsuppgifter ingår att identifiera och förhindra försök till brottslighet samt underrätta andra myndigheter om misstänkta brott.
Om dig
Som medarbetare på Kronofogden förväntas du leva upp till våra ledarkriterier och vår medarbetarpolicy. Du utövar ett nära ledarskap som ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Du har förmåga att leda i förändring och utvecklar verksamheten genom ständiga förbättringar. Din analytiska förmåga innebär att du kan hantera en hög grad av komplexitet i ditt arbete och att du har förmågan att förstå hur olika delar av verksamheten påverkar varandra. Du tänker strategiskt och agerar beslutsamt, även när vägvalen är oklara. Som enhetschef visar du stor tillit till dina medarbetare förmåga även om du ytterst är ansvarig för resultat och kvalitet. Du kommunicerar på ett sätt som skapar delaktighet och engagemang samt har förmåga att samarbeta och främja en god arbetsmiljö. Att vara chef och ledare innebär både att du utmanar och att du själv kan utmanas kring tankesätt och arbetssätt.Publiceringsdatum2026-04-30Kvalifikationer
högskoleutbildning med minst 165 hp (110 p enligt gamla systemet) inom relevant område, t ex samhällsvetenskap
flerårig och relevant chefserfarenhet, minst tre år
mångårig, minst tre år, och aktuell erfarenhet av att leda andra utan att vara chef inom säkerhets- och säkerhetsskyddsområdet. Med det menar vi samordna den dagliga verksamheten, utveckla arbetssätt och driva arbetet med att ta fram avisertingar m.m
mångårig, minst tre år, och aktuell erfarenhet av arbete med säkerhetsfrågor och säkerhetsskyddsfrågor på Kronofogden
Det är önskvärt att du har tidigare erfarenhet av att ansvara för ett verksamhetsområde på en strategisk nivå. Det är även önskvärt att du har aktuell erfarenhet av arbete inom enhetens övriga ansvarsområden inom Kronofogden samt ha utövat ett biträdande säkerhetsskyddschefsansvar. Om företaget
Kronofogden är en statlig myndighet med ett viktigt uppdrag. Vi jobbar nära människor i utsatta situationer. Vi hjälper den som inte har fått betalt och vägleder den som ska betala. Vi ger medborgare och företag information och god service, så att de kan fatta långsiktiga och hållbara beslut. Det kräver kunskap, handlingskraft, omtanke och mod. Vi bidrar till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag - ett samhälle där skulder och andra krav blir fastställda och indrivna på ett rättssäkert sätt.
Hos oss kan du räkna med utmanande arbetsuppgifter som även är utvecklande för dig. När du går hem från en dag på jobbet kan du vara säker på att du har gjort något som verkligen räknas - både för andra och för dig.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidareanställningar och inleds med en provanställning i sex månader. Du blir anställd som utredare och får ett chefsförordnande på fem år. Om du redan är anställd på Kronofogden, kvarstår du i din grundbefattning under förordnandetiden. Resor i jobbet förekommer. Kronofogden erbjuder möjlighet till distansarbete efter överenskommelse med arbetsgivaren.
Att arbeta i staten innebär att du följer den statliga värdegrunden. Det ställs också särskilda krav på omdöme, säkerhetstänkande och att du följer gällande lagar. Vi ställer frågor vid intervju om tidigare eventuell brottslighet och brister i tidigare anställning. För slutkandidater ställs även dessa frågor till referenspersoner. Vi tar även in uppgifter om skulder registrerade hos Kronofogden, konkurs och näringsförbud. Framkomna uppgifter vägs in vid helhetsbedömningen av din lämplighet för den aktuella anställningen.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbets-uppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-21!
Vi samarbetar med Skatteverket i våra rekryteringar, vilket innebär att Skatteverkets hr-avdelning kommer att hantera din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronofogdemyndigheten
Kronofogden Kontakt
Verksamhetsdirektör
Marie Olausson marie.olausson@kronofogden.se 010-5790490
