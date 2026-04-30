Enhetschef
2026-04-30
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Omställning pågår!
För att lyckas med vårt uppdrag som pilotområde behöver vi stötta upp för våra chefer. Vi söker därför en ambulerande chef som kan ge stöd åt medarbetarna på mottagningsenheterna.
Södermalm är en av fyra stadsdelar i Stockholms stad som är pilotprojektområden för att bana väg för omställningen till nya SoL. Området består av drygt 60 medarbetare som möter alla målgrupper i stadsdelen för att ge tidigt och förebyggande stöd.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett utvecklande arbete där du har möjlighet att påverka framtidens socialtjänst i Stockholm.
Vi erbjuder dig en hälsomedveten arbetsplats där du har friskvårdsbidrag, möjlighet till semesterväxling och möjlighet till hemarbete om arbetet tillåter. Vi sitter i nya lokaler i Hammarby Sjöstad.
Din roll
Som enhetschef ingår du i en ledningsgrupp som präglas av förtroende och samarbete. Vi tar ett gemensamt ansvar för enheten och du ses som naturlig del av ledarskapet på sociala avdelningen.
I din roll ingår bland annat att:
Leda och fördela arbetet med budget-, personal och arbetsmiljöansvar i linje med stadens chefsprofil.
Tillsammans med övriga medlemmar i områdets ledningsgrupp ansvara för att leda enheten och utvecklingen av nya arbetssätt
• leda och fördela arbetet, samt att styra mot uppsatta mål
• ha personal, budget- och arbetsmiljöansvar
• du arbetar i enlighet med rådande lagstiftning, riktlinjer och styrdokument
• vara engagerad i det pågående utvecklingsarbetet.
Du kommer att bli en viktig resurs i enhetens fortsatta utvecklingsarbete. Här ingår till exempel analys av resultat från olika enkäter och mätningar, samt att bidra till måluppfyllelse genom att lyfta goda idéer från arbetsgruppen. Verksamheten kännetecknas av ständig utveckling vilket innebär att rollen över tid kan komma att förändras.
Det är ett omväxlande och berikande uppdrag, där tempot ibland kan vara högt. Det här är en tjänst för dig som tycker om myndighetsövning, förändring och ett nära ledarskap!
Din kompetens och erfarenhet
• Socionomexamen
• Dokumenterad erfarenhet av arbetsledning inom myndighetsutövning
• Dokumenterad erfarenhet av arbetsledning inom utförarverksamhet
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i.
Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!
Här kan du läsa mer om Södermalms stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår Facebooksida.
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
Arbetsgivare Stockholms kommun (org.nr 212000-0142)
Virkesvägen 3 (visa karta
)
120 22 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms stad, Södermalms stadsdelsförvaltning, Sociala avdelningen, Pilotområde första linjen Kontakt
Karin Wrannvik, Ledarna karin.wrannvik@edu.stockholm.se 076-1290750 Jobbnummer
9884053