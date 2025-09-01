Enhetschef
2025-09-01
Nu söker vi en interim enhetschef till Samhällsbyggnad i Alingsås kommun.
Om uppdraget
Uppdraget är på heltid med start så fort som möjligt, dock senast 251031. Möjlighet till arbete på distans är begränsat, max en dag i veckan. Uppdraget väntas på till 260930
Dina arbetsuppgifter
Detta uppdrag innefattar att fungera som interim chef på 100% under ca ett års tid där man går in som enhetschef på Trafik- & Parkenheten och hanterar ordinarie chefsuppgifter. Trafik- och parkenheten är organiserade under Stadsmiljöavdelningen och till Samhällsbyggnadsförvaltningen i Alingsås Kommun. Som enhetschef för Trafik och Park arbetar du tillsammans med dina medarbetare med både dagliga händelser och långsiktiga planeringsfrågor. Enhetens arbete är en viktig del genom kommunens hela samhällsbyggnadsprocess, från idé och planering till genomförande av projekt som överlämnas till fortsatt förvaltning. Enheten arbetar i nära samverkan med övriga delar av avdelningen, förvaltningen och med kommunkoncernen i stort. Samarbeten sker även med externa parter som exempelvis Trafikverket och Västtrafik. Som chef för enheten är det av vikt att ha en god förståelse för helheten inom samhällsplanering samt ha kunskap inom områdena trafik och park/natur.
Arbetsgruppen består av positiva och engagerade medarbetare inom ett brett kompetensområde. I gruppen finns stadsträdgårdsmästare, skogsmästare, landskapsarkitekter, trafikplanerare, parkingenjör, trafikingenjörer, gatuingenjör, trafikhandläggare och färdtjänsthandläggare. I uppdraget som enhetschef ingår ansvaret att planera enhetens verksamhet och prioritera utifrån kommunens politiskt antagna mål, ha budgetansvar för såväl drift- som investeringsmedel samt ansvara för personalresurser. Publiceringsdatum2025-09-01Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom samhällsbyggnadsområdet, teknisk utbildning, landskapsarkitektutbildning eller motsvarande kunskaper/erfarenheter som arbetsgivaren bedömer likvärdig. För att lyckas i rollen behöver du ha gedigen chefs- eller ledarerfarenhet samt god datorvana med kunskaper i bland annat Officepaketet. Arbetet innefattar många sociala kontaktytor såväl internt som externt, med allmänhet, näringsliv, politik, myndigheter och media. Det är därför viktigt att du har en god social förmåga, trivs med att samverka med andra parter och har lätt för att uttrycka dig på svenska i såväl tal som skrift.
Meriterande
Rollen som chef inom ämnesområdet.
Arbetat inom politisikt styrd organisation.
Arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor.
Arbetat med planering och byggnation av offentliga miljöer.
Arbetat med trafik- och färdtjänstlagstiftning.
Arbetat med park- och naturfrågor.
Erfarenhet av projektverksamhet.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 250903
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Jan Snellman, jan.snellman@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072-194 5000
