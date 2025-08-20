Enhetschef
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
Vi söker dig som vill bli enhetschef på Närhälsan Sollebrunn, Sörhaga och Ängabo rehabmottagningar med ambitionen att utveckla verksamheten tillsammans med alla medarbetare.
Som enhetschef hos oss får du möjlighet att utvecklas i ditt ledarskap tillsammans med kollegor i områdets ledningsgrupp och dina medarbetare på rehabmottagningen.Publiceringsdatum2025-08-20Om företaget
Välkommen till Närhälsan Sollebrunn, Sörhaga och Ängabo rehabmottagning. Här arbetar 30 engagerade medarbetare inom olika yrkeskategorier.
Vi jobbar tillsammans och har god stämning där viljan till ständig förbättring av arbetet gör att medarbetarna trivs och utvecklar det dagliga arbetet. Vi ingår i Vårdval Rehab och arbetar utifrån innehållet i krav- och kvalitetsboken.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Fördelar och förmåner - Närhälsan
Om arbetet
Som enhetschef har du ansvar för personalgruppen och därtill ingår ansvar för verksamhet, personal, ekonomi, bemanning och arbetsmiljö utifrån förutsättningarna i Vårdval Rehab. Du är verksamhetens ansikte utåt arbetar aktivt med marknadsföring samt för att utveckla rehabmottagningen till att bli konkurrenskraftig och attraktiv. Du ingår i områdets ledningsgrupp och tillsammans med andra enhetschefer arbetar ni med planerings- och utvecklingsarbete. Samarbete sker också med vårdcentraler i närområdet, övriga vårdgivare samt med stödfunktionerna HR, ekonomi och verksamhetsutveckling.
Om dig
Du är legitimerad arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjukgymnast. För att lyckas i rollen behöver du ha dokumenterad erfarenhet av arbete inom vårdval rehab, vilket är ett krav. Du har tidigare haft chefs- eller ledarroller, gärna inom hälso- och sjukvårdsverksamhet, och har arbetat med både personal- och resultatansvar. Det är meriterande om du har genomgått chefs- eller ledarutbildning samt har erfarenhet från arbete i ledningsgrupp.
Vi söker dig som vill ta ett helhetsansvar, driva utveckling och skapa goda förutsättningar för både medarbetare och patienter. Vi tror att du är tydlig och lyhörd i ditt ledarskap. Dessutom är du mål- och resultatorienterad, samt har ett stort intresse och vilja att driva utveckling. Du har en god analytisk förmåga och ett strategiskt arbetssätt för att stödja verksamheten.
I ditt ledarskap är du en person som är engagerar, motiverar och involverar din personal för att driva verksamheten framåt. Du är en förebild och normskapare som är lojal med organisationen och de beslut som fattats. Genom delaktighet skapar du förutsättningar för gott samarbete på arbetsplatsen. Att utveckla dig själv är en del av din vardag. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.
Rekryteringsprocessen
Urval sker löpande under ansökningstiden och vi planerar för intervjuer den 24 samt 25 september i Alingsås.
Chefsrekrytering inom Närhälsan följer chefsrekryteringsprocessen i Västra Götalandsregionen och vi utgår från våra fyra chefskriterier. Som en del av urvalsprocessen kommer även djupintervju och testning ske på teams den 3 oktober där du förväntas vara tillgänglig.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
