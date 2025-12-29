Enhetschef - Bli en av oss!
Vill du vara med och leda en växande, missionsdriven omsorgsverksamhet där kvalitet, engagemang och nytänkande står i fokus? Brinner du för att skapa struktur, utveckling och trygghet - både för kunder och medarbetare? Då kan rollen som Enhetschef hos oss på Aleo Omsorg i Täby vara helt rätt för dig!
Hos oss arbetar vi nära varandra och bygger en verksamhet där god kultur, tydliga processer och hållbart ledarskap är centralt. Nu söker vi en trygg och drivande chef som vill vara rätt person på rätt plats och bidra till att forma framtidens hemtjänst.
Arbetsuppgifter - Vad kommer du att göra?
Dina arbetsuppgifter, som enhetschef, omfattar bland annat;
Ledarskap & medarbetarstöd - leda och motivera medarbetare, skapa engagemang och delaktighet i verksamheten samt tillföra energi och entusiasm till arbetsplatsen.
Planering & verksamhetsutveckling - utveckla rutiner och processer, säkerställa att verksamheten följer kvalitets- och verksamhetsmål och driva processer framåt på ett strukturerat sätt.
Rekrytering & onboarding - delta i rekrytering av nya medarbetare i nära samarbete med våra rekryteringsassistenter och ansvara för introduktion av nya medarbetare i verksamheten.
Kundfokus & uppföljning - säkerställa hög kvalitet i kundinsatser, följa upp behov och skapa trygghet för våra kunder.
Resurshantering & problemlösning - prioritera och fördela resurser effektivt, hantera förändringar och oväntade situationer i verksamheten.
Dokumentation & kvalitetssäkring - arbeta noggrant och lyhört med uppföljning av resultat, dokumentation och kvalitetssäkring av insatser.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg, ansvarstagande och gillar att arbeta i en varierande roll där dagarna sällan ser likadana ut. Du är både snabb på bollen och bra på att behålla lugnet när det behövs. Vi ser gärna att du har:
Arbetsledning - erfarenhet av att leda medarbetare på heltid, under de senaste åren, inom omsorg om äldre eller personer med funktionsvariationer.
Utbildning & kompetens - akademisk examen inom socialt arbete eller relevant utbildning/erfarenhet; utbildad undersköterska (USK) kan också vara aktuell.
Operativ erfarenhet & förändringsarbete - vana att arbeta i komplexa operativa miljöer och driva förändrings- och utvecklingsarbete.
B-körkort - du är en van bilförare och kan orientera dig på att bra sätt i trafiken för att kunna besöka våra kunder i deras hem.
Flytande svenska i tal och skrift - förmåga att uttrycka dig tydligt i både dokumentation och dialog med kunder, personal och anhöriga.
Arbetstider och anställningsform
Anställning: 100% med tillträde enligt överenskommelseArbetstider: 07.00-16.00Arbetsplats: Du utgår från vårt kontor i centrala Täby.Publiceringsdatum2025-12-29Om företaget
Vår vision är att vara Sveriges mest kundcentrerade vårdföretag. Arbeta för att människor ska leva ett självständigt liv utifrån sina behov och förutsättningar. Detta gör vi med Omsorg från hjärtat!
Aleo Omsorg är ett familjeägt företag grundat 2017 och som bedriver verksamheter i Täby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm och Oxelösund. I dagsläget driver vi verksamhet inom områdena Hemtjänst, boendestöd och hemservice.
Vi arbetar för en så hög personalkontinuitet som möjligt i vår planering. På kontoret har vi administrativ personal som planerar medarbetare och kunder i flera olika geografiska områden.
Våra medarbetare är undersköterskor, vårdbiträden och servicepersonal. Vi har moderna miljövänliga el-hybridbilar, arbetskläder, friskvårdsbidrag och arbetar modernt med digitala system för arbetsscheman och kundinsatser. Vi har kollektivavtal via Fremia. Samtliga medarbetare är försäkrade under sin anställning och erbjuds tjänstepension.
Vi är ett rekommenderat företag via Reco för åren 2021-2025. Läs mer om vad just våra kunder säger om oss på Aleo - klicka här. Så ansöker du
