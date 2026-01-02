Engineering way of working
2026-01-02
Professional Galaxy är ett IT och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Professional Galaxy söker en Engineering way of working på uppdrag av vår klient.
KravprofilVill du vara med och driva modernisering och effektivisering i en verksamhet som står införspännande förändringar? Vi söker erfarna konsulter som kan hjälpa oss att utveckla ochimplementera nya arbetssätt kring produktutveckling i pågående projekt och säkerställa att den bliren naturlig del av vårt arbetssätt.Huvudsakliga ansvarsområden* Bidra till vår strategi - arbeta för att reducera ledtid och kostnad genom förbättradeprocesser, moderna produktutvecklingsfilosofier och ökad digitalisering.* Omsätta teori i praktik - säkerställa att vår bidra till och få en produktutvecklingsstrategiatt används i verkligheten.* Samarbete i komplexa miljöer - säkerställa att arbetssätt fungerar i en kollaborativ världmed en eller flera externa partners.* Identifiera förbättringar - dokumentera förbättringsmöjligheter inom processer ochmjukvara för framtida prioritering och implementation.* Helhetssyn och digital tråd - förstå och bidra till etableringen av en sammanhängandedigital tråd genom hela produktlivscykeln.* Vara en viktig kugge i teamet - samarbeta nära med projektledare, utvecklare ochverksamheten.
Din kompetens och erfarenhet* Gedigen erfarenhet av agila arbetssätt.* Djup kunskap om moderna produktutvecklings filosofier,* Kunskap kring verktyg exempelvis CAE miljöer, Siemens Teamcenter och eller SAP HANA.* Förståelse för hur man arbetar i regelstyrda verksamheter.* Vana att arbeta i projektform och rapportera status på tilldelade uppgifter.* Erfarenhet av att arbeta med externa partners i komplexa projektmiljöer.Personliga egenskaper* Kommunikativ - du kan förklara komplexa frågor på ett enkelt sätt.* Resultatinriktad - du drivs av att leverera värde och nå uppsatta mål.* Analytisk och strukturerad - du ser helheten men missar inte detaljerna.* Helhetssyn - du förstår hur olika delar hänger ihop och påverkar varandra.
KravBehov av säkerhetsprövning kan uppkomma.Minst 50% närvaro på i Trollhättan förväntas, Tjänsteresor inom Sverige kan förekomma.
ÖvrigtSvenska är ett krav.
Uppdragsperiod: ASAP till Öppet
Arbetsmodell : På plats
Uppdragslängd: 12 månader
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
