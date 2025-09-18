Engineering Manager till SJ
SJ AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-18
Vi söker en Engineering Manager som vill vara med och driva framtidens hållbara resor. Hos oss får du leda ett engagerat techteam och vara med och forma digitala lösningar som gör skillnad - för både resenärer och samhället.
Din kommande roll
Som Engineering Manager ansvarar du för att leda team med bred kompetens inom utveckling och teknik, som tillsammans utvecklar och förvaltar några av SJ:s mest centrala digitala lösningar. Området du kommer att arbeta inom har ansvar för digitala lösningar som gör hela kundresan smidig: bokning, trafikinformation, lojalitet, B2B samt sj.se och appen.
Gemensamt för alla våra lösningar är att de är avgörande för resenärens upplevelse och måste fungera dygnet runt. Vi utvecklar huvudsakligen i Java och vår infrastruktur är byggd på Microsoft Azure, vilket ger dig en viktig roll i att forma hur vi arbetar med både molntjänster och mjukvaruarkitektur.
Du kommer att:
Säkerställa teamets leveransförmåga och att våra tekniska lösningar är robusta, framtidssäkra och verksamhetsnära.
Leda, coacha och utveckla teamets medlemmar genom tydlig kommunikation och målstyrning.
Arbeta tätt tillsammans med produktledning, design och verksamhet för att omsätta kundbehov till värdeskapande lösningar.
Bidra till arkitekturval, tekniska beslut och strategisk utveckling av vår plattformsmiljö i Azure.
Arbeta aktivt med kontinuerliga förbättringar, säkerhet, kvalitet och teknisk skuld.
Förväntningar på den vi söker
Vi söker dig som har en teknisk bakgrund och trivs i rollen som ledare. Du förstår vikten av pålitliga system i en samhällskritisk verksamhet och drivs av att skapa struktur och riktning i en tekniskt komplex miljö.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av att leda mjukvaruteam med ansvar för leverans och medarbetare.
God förståelse för systemutveckling, moderna utvecklingsmetoder, DevOps och systemarkitektur.
Erfarenhet av molnplattformar - gärna Microsoft Azure.
En bakgrund som utvecklare - och ett starkt tekniskt intresse.
Erfarenhet av personalansvar.
Förmåga att skapa engagemang, tydlighet och samarbete i teamet.
Akademisk utbildning på högskola/universitet.
Ansökan och information Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJ AB
(org.nr 556196-1599), http://www.sj.se Kontakt
niclas.riml@sj.se niclas.riml@sj.se Jobbnummer
9515798