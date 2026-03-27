Engineering Manager
2026-03-27
En ögonblicksbild av din dag
I din roll som Engineering Manager på Siemens Energy kommer varje dag att erbjuda nya möjligheter att leda, inspirera och driva innovation. Du kommer att stå i framkant för våra ingenjörsinitiativ, säkerställa att teamet presterar på topp och att projekt levereras felfritt. Du kommer att prioritera och anpassa dessa till våra strategiska mål samtidigt som du främjar en samarbetsinriktad miljö. Din dag kommer att innebära samarbete med ett mångsidigt team, fatta avgörande beslut och bidra till ständig förbättring av våra processer.
Hur Du kommer att påverka
* Leda ett ambitiöst ingenjörsteam på två orter och säkerställa att deras insatser möter våra världsledande standarder.
* Koordinera resursplanering för att framgångsrikt stödja både lokala och nordiska projekt.
* Samarbeta med vårt Talent Acquisition-team för att rekrytera de bästa ingenjörstalangerna.
* Hantera kompetenskartläggning och underlätta teammedlemmarnas professionella utveckling.
* Driva initiativ för personlig utveckling genom aktiv dialog och utbildningsprogram.
* Delta i utvecklingen av strategiska planer på både lokal och nordisk nivå.
* Bygga goda relationer med samarbetspartners, personalpartners och externa konsulter.
* Representera ingenjörsavdelningen i kundkontakter och upprätthålla utmärkta kundrelationer.
Vad Du medför
* Starka kunskaper i engelska, både i tal och skrift, vilket är avgörande för att leda ett multinationellt team och rapportera till ledningsgruppen.
* Dokumenterad förmåga att samarbeta effektivt med personer från olika bakgrunder och kulturer.
* Omfattande erfarenhet av resursstyrning inom en ingenjörsmiljö och en vision för effektiv processhantering.
* Tidigare erfarenhet av en ledarroll.
* Strukturerad och organiserad arbetsmetod som säkerställer högkvalitativ dokumentation och effektiv kommunikation.
* Goda IT-kunskaper, inklusive användning av MS Office-program (Word, Excel, Project).
Om teamet
Du blir en del av ett dynamiskt team med över 80 ingenjörer baserade i Finland, Estland, Norge och Sverige. Vårt team är dedikerat till att leverera högspänningsfördelningsstationer och ingår i den större ledningsgruppen inom Engineering. Du kommer att samarbeta nära med fyra erfarna Engineering Managers och rapportera direkt till Head of Engineering för Norden och Baltikum.
Vår Grid Technology-division är kärnan i Siemens Energys uppdrag att möjliggöra ett tillförlitligt, balanserat och digitalt energinät. Vi erbjuder ledande lösningar inom HVDC-överföring, nätstabilisering, lagring, högspänningsbrytare, transformatorer och digital nätteknik. Vi erbjuder en rad förmåner, inklusive förkortad arbetstid, utökade semesteralternativ, friskvårdsbidrag och möjlighet till flexibla arbetsarrangemang.
Vilka är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Vi möter den ökade efterfrågan på energi i mer än 90 länder samtidigt som vi bidrar till att skydda vårt klimat. Med ca 100,000 engagerade anställda genererar vi inte bara elektricitet till mer än 16% av världens befolkning, utan vi använder också vår teknologi för att skydda människor och miljön.
Vårt globala team är engagerar sig i att göra hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi förvaltar ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar oss att söka efter personer som stödjer vårt fokus på reducering av koldioxidutsläpp, nya teknologier och energiomvandling.
Hur kan du göra skillnad på Siemens Energy? Titta här: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
Som tur är, så är vi alla olika. Genom mångfald genererar vi kraft. Vi drivs framåt av inkludering och vår gemensamma kreativa energi kommer från ca 130 olika nationaliteter. På Siemens Energy ser vi mångfald som något självklart - oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktionsvaria...
