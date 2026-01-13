Engineering Manager
2026-01-13
Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 20 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt och vi driver på övergången till ett hållbart energisystem.
Om rollen
Vill du arbeta med tekniskt avancerade projekt och bidra till en fossilfri framtid? Är du intresserad av att leda arbetet med att hitta bästa tekniska lösningen i våra projekt?
För att möta framtidens behov investerar Vattenfall stort i våra värmeanläggningar. Nu söker vi en Engineering Manager som vill vara med och driva den gröna omställningen tillsammans med oss.
Asset Development ansvarar för att utveckla och genomföra olika typer av projekt inom värmeproduktion, både nybyggnad och i befintlig anläggning - både med konventionell teknik och nya innovativa lösningar. Engineering är en del av Asset Development, där vi levererar projekt i olika faser tillsammans med högt kvalificerade ingenjörer från olika discipliner, och ansvarar för att driva den tekniska delen av projekten från utveckling till genomförande.
Ett utvalt projektteam leder arbetet med att utveckla och genomföra projekten, samt samordnar installation, driftsättning och överlämning av de nya anläggningarna till framtida driftorganisationer, i nära samarbete med berörda intressenter.
Engineering-avdelningen bidrar även med tidsplanering, investeringskalkyler och kvalitetsledning.
Din roll som Engineering Manager
Som Engineering Manager leder du det tekniska arbetet inom projektet. Du bygger upp och motiverar ditt ingenjörsteam, och är en viktig samarbetspartner till projektledaren och övriga projektgruppen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda och samordna ingenjörsteamet i projektet.
Planera och följa upp aktiviteter i projektets olika faser.
Säkerställa att tekniska krav uppfylls, med särskilt fokus på gränssnittshantering och säkerhet i design.
Ta fram viktiga leveranser tillsammans med teamet, såsom kravspecifikationer, förstudier, designunderlag och anbudsunderlag.
Delta i projektmöten, förhandlingar och utvärdering av anbud.
Säkerställa kvalitet genom hela projektet - från planering till driftsättning.
Dela kunskap och erfarenheter inom teamet och organisationen.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har:
Civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen, gärna inom maskin-, energi- eller process.
Du har minst fem års erfarenhet av planering och teknisk projektledning där du lett multidisciplinära team. Du har god kunskap om processer inom värmeproduktion och hur dessa samverkar med fjärrvärmenät.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Som person har du goda ledaregenskaper och en analytisk förmåga som hjälper dig att skapa struktur - både för dig själv och för ditt team. Du är självgående, drivande och har ett tydligt fokus på hälsa, säkerhet och säkerhet i design.
Ytterligare information
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett stimulerande arbetsklimat där du får möjlighet att arbeta tillsammans med några av de främsta experterna inom området. Du blir en del av ett tvärfunktionellt team med engagerade kollegor, och har stor frihet att själv påverka din arbetsdag genom flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Utöver detta erbjuder vi arbetstidsförkortning (ATF) och konkurrenskraftiga anställningsvillkor. Du får tillgång till friskvårdsbidrag, hälsoförmåner, förmånliga pensionslösningar och omfattande försäkringar. Hos oss finns också goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling.
Mer information
Placeringsort: Uppsala
För mer information om själva tjänsten kontakta rekryterande chef Elisabet Bredin Pettersson, elisabet.bredinpettersson@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Johan Macdonald, johan.macdonald@vattenfall.com
Fackliga representanter är Stefan Andersson (Akademikerna), Kjell Karlsson (Ledarna), Patrik Nenzén (Unionen) och Jan Svensson (SEKO). Du når dem via Vattenfalls växel, 08 739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast 2 februari. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
