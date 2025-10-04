Engagerade studenter sökes som supportmedarbetare till Skolverket!
Academic Work Sweden AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2025-10-04
Vill du ha ett meriterande extrajobb där du gör skillnad för Sveriges skolor? Vi söker nu studenter till en studentpool för att arbeta som supportpersonal vid de digitala nationella proven!
OM TJÄNSTEN
Skolverket är den statliga myndigheten som ansvarar för att utveckla och stödja det svenska skolväsendet. Myndigheten ligger i framkant när det gäller digitalisering av skolan och driver nu en av sina största tekniska satsningar - digitaliseringen av de nationella proven.
Från och med hösten 2025 kommer de nationella proven att genomföras digitalt, och för att säkerställa att tekniken fungerar smidigt söker vi nu engagerade studenter som kan bemanna Skolverkets supportorganisation. Som supportmedarbetare kommer du att vara en viktig kontaktperson för skolpersonal och lärare, ge teknisk vägledning och bidra till att proven genomförs utan problem.
För att passa i rollen krävs förmåga att behålla lugnet under press, bemöta frågeställare professionellt, sammanfatta resonemang tydligt och samtidigt bidra till en positiv laganda.
Arbetet sker på plats i Skolverkets lokaler i Solna Business Park under provtillfällen och vid tidpunkter i anslutning till dessa.
Uppdragsperioden sträcker sig mellan 19 november - 16 december. Dina arbetstider sker främst under förmiddagar måndag till fredag.
Du erbjuds
• Ett spännande detltidsjobb och en häftig möjlighet att vara med på Skolverkets digitala resa
• En engagerad konsultchef och karriärspartner
Dina arbetsuppgifter
• Ge teknisk support via telefon och digitala kanaler till skolpersonal under provtillfällen
• Felsöka och vägleda vid tekniska problem kopplade till den digitala provplattformen
• Vid behov eskalera ärenden till andra funktioner inom supportkedjan
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar på universitet eller högskola med minst 12 månader kvar av dina studier, eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
• Minst 6 månaders arbetslivserfarenhet från support via telefon
• Kommunicerar obehindrat i svenska, både i tal och i skrift - då du förväntas kommunicera i tal och skrift i det dagliga arbetet
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Strukturerad och serviceinriktad
• Lösningsorienterad och stresstålig
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett Cv. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, detta kan till exempel vara studier eller en annan anställning. (t. ex. studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande).
INFORMATION OM FÖRETAGET
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
