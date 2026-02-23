Engagerad säljare
Om Sandströms
Sandströms grundades i Kisa år 1923 av Malcolm och Matilda Sandström. Mer än 100 år senare drivs företaget fortfarande av familjen Sandström och är idag Sveriges äldsta modekedja som fortfarande ägs av samma familj. I dag finns tio butiker på nio orter i Småland och Östergötland, alla med både dam- och herravdelningar.
Vi söker nu en engagerad säljare med känsla för relationer
Älskar du att sälja, skapa goda kundrelationer och bidra till en positiv atmosfär? Då kan du vara den vi letar efter. Vi söker dig som trivs i mötet med människor, ser vad som behöver göras och tar egna initiativ med ett leende.
Det här är en tjänst på 10 timmar per vecka, med tillträde så snart som möjligt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Aktiv försäljning och kundservice i butik
• Bygga och vårda långsiktiga kundrelationer
• Bidra till en välkomnande och inspirerande butiksmiljö
• Ta initiativ när du ser något som behöver göras
• Varuuppackning
Publicering sdatum2026-02-23
Vi tillämpar provanställning. Om du är intresserad av att jobba hos oss vill vi gärna komma i kontakt med dig så snart som möjligt. Intervjuer sker löpande.
