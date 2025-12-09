Engagerad och lösningsorienterad undersköterska
2025-12-09
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
Vill du arbeta i en flexibel och utvecklande miljö?
Är du en engagerad och lösningsorienterad undersköterska som vill vara med och bidra till framtidens företagshälsa? Trivs du med ett omväxlande arbete där du får ta ansvar, arbeta självständigt men samtidigt vara en del av ett nära och professionellt team? Vill du utvecklas i din yrkesroll och vara med i ett sammanhang där nya idéer välkomnas?
Hos oss på HVC Företagshälsa i Ljungby får du just det - ansvar, variation och möjlighet att växa i din yrkesroll.
Det finns möjlighet till heltidsanställning, men deltid kan också vara aktuellt om det är ett önskemål.Publiceringsdatum2025-12-09Om företaget
HVC är en etablerad företagshälsa i centrala Ljungby och har varit lokalt ledande inom branschen i över 50 år. Vi stöttar omkring 350 stora och små verksamheter i deras arbete för en god arbetsmiljö, hälsa och närvaro.
Vårt team består av företagsläkare, företagssköterskor, psykolog/beteendevetare, organisationskonsult, HR-konsult, arbetsmiljöingenjör, sjukgymnast/ergonom samt sekreterare.
Vi arbetar nära varandra och har även ett naturligt samarbete med vårdcentralen Läkarhuset då vi finns i samma lokaler.
Din roll:
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Erfarenhet från företagshälsa eller primärvård är meriterande men inget krav.
Hos oss får du en varierande roll där arbetsuppgifterna bland annat kan bestå av:
Provtagning och medverkan vid hälsokontroller
Praktiskt stöd till sjuksköterskor och läkare
Patientnära arbete i samband med mottagningsbesök
Administrativa uppgifter kopplade till verksamheten
Assistera läkare och företagssköterskor
Du arbetar självständigt inom ditt uppdrag, men alltid med stöd av kollegor i teamet.
Vem är du?
Vi tror att du har ett genuint intresse för människors hälsa och välmående i arbetslivet och trivs i en roll som kombinerar service, struktur och patientkontakt.
För att trivas hos oss ser vi att du är:
Engagerad och lösningsorienterad
Noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Självständig, men med god samarbetsförmåga
Flexibel och nyfiken på att lära dig nya saker
Vi erbjuder
En trygg anställning med kollektivavtal i ett företag med över 50 års erfarenhet
Ett engagerat och erfaret team
Ett roligt och omväxlande arbete med fokus på kunder och patienter.
Nära samarbete med vårdcentralen LäkarhusetSå ansöker du
Rekrytering sker löpande. Vänligen märk din ansökan med
"Platsansökan Undersköterska HVC" i ämnesraden.
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
E-post: annica.lindqvist@hvclby.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Platsansökan undersköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hvc i Ljungby AB
(org.nr 556250-8266), http://www.hvclby.se
Kristina Nilssonsgatan 2 (visa karta
)
341 22 LJUNGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9634563