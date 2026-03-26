Engagerad kock till Bohusskolan
2026-03-26
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Kostverksamheten är en del av serviceförvaltningen i Ale kommun.
Serviceförvaltningen har uppdraget att ge kvalitativ service till Ale kommuns kärnverksamheter på ett professionellt och resurseffektivt sätt. På verksamhet kost ser vi måltiderna som en viktig del av dagen. Kostverksamhetens mål är välkomponerade, näringsriktiga, hållbara och säkra måltider som tillagas och serveras med stolthet, omtanke och lust. Genom vårt arbete ser vi till att kommunens särskilda boenden, skolor och förskolor får avnjuta god och näringsriktig mat. I Ale arbetar vi med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Sammanlagt består verksamhet kost av ett 90-tal medarbetare och cirka 35 kök.
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad kock till kostenheten. Tjänsten är placerad på Bohusskolan som är en F-9 skola. Totalt produceras ca 650 luncher per dag och man serverar även frukost och mellanmål. Här kommer du arbeta tillsammans med en kollegor och köksmästare som har ett stort engagemang och start lagkänsla. Publiceringsdatum2026-03-26Dina arbetsuppgifter
I rollen som kock är dina arbetsuppgifter tillagning och servering av goda och näringsriktiga måltider. Du ansvarar för livsmedelssäkerhet, att märkning och innehåll av specialkosten är korrekt.
I vårt kök lagar du mycket mat från grunden, har säsongsanpassade menyer och arbetar aktivt med att minska matsvinnet. Det ska vara roligt att gå till jobbet och vi söker dig som kan tillföra glädje och har viljan att göra ett bra jobb!Kvalifikationer
Utbildning från 3-årig restaurang- och livsmedelsutbildning med inriktning kock eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Arbetslivserfarenhet minst tre år som kock i restaurang eller storkök.
Goda teoretiska och praktiska kunskaper i matlagning inom specialkost.
Kunskap i egenkontroll, livsmedelshygien och dess dokumentation.
Goda datakunskaper.
Vi söker dig som är flexibel, har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. I rollen krävs även att du är mån om att ta reda på vilka förväntningar som finns hos uppdragsgivare och bidrar till en god arbetsmiljö.
Du är positiv, har god samarbetsförmåga, har en hög servicekänsla och gillar att leverera med kvalitet.
Du behöver kunna behärska det svenska språket i tal och skrift eftersom läsa och följa recept, rutiner och instruktioner samt kommunicera med kollegor, beställare och matgäster ingår i uppdraget.Övrig information
Arbetsprov kan förekomma som en del i urvalsprocessen.
Då arbetet innebär kontakt med barn krävs att du vid ett erbjudande om anställning kan uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/129".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale kommun
(org.nr 212000-1439) Arbetsplats
Serviceförvaltningen Kontakt
Carina Berntsson 46303703241
