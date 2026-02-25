Engagerad Barnskötare
2026-02-25
Vi söker barnskötare
Vi söker en engagerad och kompetent barnskötare till vår lilla och personliga förskola i centrala Upplands Väsby.
Förskolan Fantasia är ett föräldrakooperativ med ca 50 barn, med en verksamhet som är inspirerad av Reggio Emilia-filosofin. Vi ser barnet som kompetent, nyfiket och medskapande i sitt lärande. Vi lägger stor vikt vid pedagogisk dokumentation, utforskande arbetssätt och en kreativ miljö.
Vi söker dig som:
• Är utbildad barnskötare
Är driven och tar ansvar i det pedagogiska arbetet.
Har god kunskap om läroplanen för förskolan.
Har förståelse för och arbetar aktivt med systematiskt kvalitetsarbete.
Är engagerad och professionell i din yrkesroll.
Har lätt för att samarbeta och ser arbetslaget som ett team
Bidrar till en positiv och utvecklande arbetsmiljö.
Vi erbjuder:
• En liten verksamhet med korta beslutsvägar
Engagerade kollegor och närvarande vårdnadshavare
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
En kreativ och inspirerande arbetsmiljö
Friskvårdspeng
Arbetskläder
Tjänsten är heltid med start : 3/8- 2026
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: fantasia@fantasia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fantasia i Upplands Väsby Ek För
Hasselgatan 120 (visa karta
)
194 38 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
Föräldrakooperativet Fantasia Kontakt
Christin Näsbrandt fantasia@fantasia.se 0707879900 Jobbnummer
9762625