Engagerad Barnskötare

Fantasia i Upplands Väsby Ek För / Barnskötarjobb / Upplands Väsby
2026-02-25


Vi söker barnskötare
Vi söker en engagerad och kompetent barnskötare till vår lilla och personliga förskola i centrala Upplands Väsby.
Förskolan Fantasia är ett föräldrakooperativ med ca 50 barn, med en verksamhet som är inspirerad av Reggio Emilia-filosofin. Vi ser barnet som kompetent, nyfiket och medskapande i sitt lärande. Vi lägger stor vikt vid pedagogisk dokumentation, utforskande arbetssätt och en kreativ miljö.

Vi söker dig som:
• Är utbildad barnskötare
Är driven och tar ansvar i det pedagogiska arbetet.
Har god kunskap om läroplanen för förskolan.
Har förståelse för och arbetar aktivt med systematiskt kvalitetsarbete.
Är engagerad och professionell i din yrkesroll.
Har lätt för att samarbeta och ser arbetslaget som ett team
Bidrar till en positiv och utvecklande arbetsmiljö.

Vi erbjuder:
• En liten verksamhet med korta beslutsvägar
Engagerade kollegor och närvarande vårdnadshavare
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
En kreativ och inspirerande arbetsmiljö
Friskvårdspeng
Arbetskläder



Tjänsten är heltid med start : 3/8- 2026

Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: fantasia@fantasia.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fantasia i Upplands Väsby Ek För
Hasselgatan 120 (visa karta)
194 38  UPPLANDS VÄSBY

Arbetsplats
Föräldrakooperativet Fantasia

Kontakt
Christin Näsbrandt
fantasia@fantasia.se
0707879900

Jobbnummer
9762625

