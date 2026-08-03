Engagerad barnsekreterare söks
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2026-08-03
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Familjehemsvården tillhör omsorgs- och socialförvaltningen, som är en av våra sex förvaltningar i Lidingö stad. Här arbetar cirka 800 engagerade medarbetare med att stötta Lidingöbor genom livets alla skeden. Vi finns till för att skapa trygghet och möjligheter – oavsett om det gäller äldreomsorg, socialpsykiatri, stöd till personer med funktionsnedsättning eller individ- och familjeomsorg. Med erfarenhet, samarbete och nyfikenhet möter vi varje individ utifrån deras behov och skapar trygghet och möjligheter, både idag och för framtiden.
En av våra barnsekreterare ska återgå till masterstudier och därför söker vi en ny kollega! I vårt familjehemsteam sker febril aktivitet där vi gör allt vi kan för att säkerställa att placerade barn får sina behov tillgodosedda, oavsett hur lång eller kort placeringen är. Under 2026-2027 startar vi ett Skolfam-team i projektform för att sätta barnens skolgång högt upp vår agenda. Vi har också inlett ett utvecklingsarbete där vi dyker ner i frågan om hur vi arbetar för att våra myndiga placerade ungdomar på bästa sätt ska kunna gå vidare i vuxenlivet, med eller utan stöd fortsatt stöd av socialtjänstens olika enheter för vuxna. Båda dessa områden är väldigt viktiga frågor tycker vi!
I familjehemsteamet är det möjligt att när arbetet tillåter arbeta hemma två dagar i veckan. Vi har friskvårdstimme, ett fräscht gym i källaren, tillgång till personalparkering för 50 kr/månaden eller busshållsplatsen utanför Stadshusets entré. I övrigt har vi endast digitala akter och hela barn och unga ska delta i en pilot under hösten för att pröva en AI-tjänst för transkribering och handläggarstöd. Vi hoppas uppnå att få mer tid till våra barn, unga med familjer.
Välkommen till Lidingö stad - en citynära, grönskande ö endast 15 minuter från centrala Stockholm. Med kunskap och samarbete bygger vi broar som leder till nya möjligheter, både för livet som pågår och för det som väntar. Hos oss finns många möjligheter att utveckla dina styrkor – eller upptäcka helt nya. Med hjärtat i verksamheten, blicken mot framtiden och nyfikenheten som vägvisare gör vi tillsammans livet och arbetslivet på Lidingö lite bättre varje dag. Välkommen att bli en del av Lidingö stad – bron till framtiden.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Som barnsekreterare följer du upp att de barn som placerats i familjehem har det bra och får sina behov tillgodosedda. Du räds inte svåra samtal när det behövs och du gillar att vara kreativ i ditt yrkesutövande. Du kommer ha ett nära samarbete med familjehemssekreterare men även övriga kollegor i teamet och på övriga enheter. Vi har det väldigt trevligt på jobbet och månar om att vi är varandras arbetsmiljö. Vi arbetar med Signs of safety som förhållningssätt och du delar synen på att arbeta aktivt med barnets tillgång till sin familj och nätverk även när en hemflytt inte är möjlig.
Din roll som barnsekreterare blir att säkerställa att våra barn och ungas röster hörs. Både gällande sin egen vård men även för att hjälpa oss i den fortsatta utvecklingen av vår familjehemsvård.
Vi har placeringar runt om i landet så resor förekommer i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom. Du har erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning gällande barn och unga. Du får gärna ha erfarenhet av att följa upp placerade barns vård. Du har god kunskap om gällande lagstiftning inom området. Du har mycket goda kunskaper i det svenska språket, såväl i tal som i skrift och har lätt för att kommunicera.
Som barnsekreterare tycker du socialt arbete är roligt och viktigt. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du är även lyhörd och har en god samarbetsförmåga. Som person agerar du lugnt i stressade lägen och kan sätta dig in i andra människors situation utan att ta över.
I Lidingö stad arbetar vi utifrån värdeorden engagerad, professionell och initiativrik. Vi förväntar oss att du bidrar med en stor skopa engagemang, ett professionellt förhållningssätt och att du tar initiativ för att ständigt utveckla dig och verksamheten. För den här tjänsten kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Välkommen till Lidingö stad! Här kan du njuta av närheten till natur & skärgård med endast 15 minuters avstånd till T-centralen. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter. Vi vill ständigt förbättras och strävar efter att vara en lärande organisation i framkant. Om du delar vår passion för utvecklande ledarskap, ett aktivt medarbetarskap och en inkluderande arbetsplats är det till oss du ska söka för att bli en del av oss i Lidingö stad! Tillsammans kan vi skapa en meningsfull och berikande arbetsmiljö där vi kan växa och göra skillnad tillsammans.
I Lidingö stad krävs det att du uppvisar utdrag ur polisens belastningsregister före anställning. Detta begär du utdrag om på polisens hemsida. |Polismyndigheten (polisen.se)
Lidingö stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering så att varje person bedöms utifrån sin kompetens och att vi motverkar diskriminering.
Inför rekryteringsarbetet har Lidingö stad tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 C337158". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidingö Kommun
(org.nr 212000-0191)
Lejonvägen 15 (visa karta
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181 82 LIDINGÖ Arbetsplats
Lidingö Stad, Individ, familj och integration Kontakt
Nås via stadens växel
Facklig representant +4687313000 Jobbnummer
10018483