Engagerad Avdelningschef till vår inköpsorganisation
Saab Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Karlskoga Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Karlskoga
2026-06-29
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Vi söker en engagerad och trygg Avdelningschef till vår inköpsverksamhet i Karlskoga. Här får du möjlighet att ta en central roll i en verksamhet på tillväxtresa, där ledarskap, samarbete och utveckling står i fokus.
Din roll
Som avdelningschef blir du en del av ledningsgruppen och har ett övergripande ansvar för att leda och utveckla verksamheten genom dina tre sektionschefer. Du skapar riktning, tydlighet och förutsättningar för både team och individer att lyckas.
I en föränderlig och internationell miljö driver du utveckling framåt, stärker samarbeten och bidrar till att bygga en kultur där engagemang, ansvar och tillit är centrala delar. Du arbetar både strategiskt och operativt, med fokus på att nå resultat genom andra och skapa långsiktig hållbar prestation. Rollen innebär även breda kontaktytor inom Saab och möjlighet att representera inköpsfunktionen i olika forum. Publiceringsdatum2026-06-29Profil
Vi söker dig som är en erfaren och trygg ledare som motiveras av att utveckla både människor och verksamhet. Du har en naturlig förmåga att skapa engagemang, bygga starka team och leda genom andra, och du trivs i en roll där samarbete och tydlig riktning är avgörande. Med ett närvarande och inkluderande ledarskap skapar du förutsättningar för dina medarbetare att växa, ta ansvar och prestera tillsammans.
Du är van att arbeta i en föränderlig miljö och känner dig bekväm med att driva utveckling framåt, även när förutsättningarna är komplexa. Genom din kommunikativa styrka och ditt förtroendeingivande sätt skapar du goda relationer och får med dig organisationen i både strategiska initiativ och operativa frågor.
Du har en akademisk utbildning inom teknik, ekonomi eller motsvarande, alternativt har du förvärvat likvärdig kompetens genom din yrkeserfarenhet. Du har goda kunskaper i både svenska och engelska. Har du dessutom kommersiell erfarenhet från inköp eller försäljning ser vi det som ett plus, men det viktigaste för oss är ditt ledarskap och din förmåga att skapa resultat genom andra.
Hos oss värdesätter vi våra tre ledord: Trust, Drive och Expertise. De genomsyrar hur vi arbetar - från samarbete i vardagen till hur vi möter kunder och partners. Vi erbjuder en arbetsmiljö där olika perspektiv tas till vara och där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med engagerade kollegor.
Vi ser gärna att du bifogar både ditt CV och ett personligt brev, där du tydligt beskriver varför just du är rätt för den här rollen. Berätta hur din erfarenhet, kompetens och driv kan bidra till vårt team och vår framtida utveckling. På grund av semestertider under sommaren kan återkoppling på din ansökan komma att dröja längre än vanligt. Vi behandlar ansökningarna löpande, men slutgiltig återkoppling kan ske först i slutet av augusti. Vi tackar för ditt tålamod och önskar dig en trevlig sommar!
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Boforsvägen 1, Karlskoga (visa karta
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691 80 KARLSKOGA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9983304