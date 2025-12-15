Engagerad assistent sökes - Ösmo

Vår Omtanke Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nynäshamn
2025-12-15


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nynäshamn, Trosa, Salem, Huddinge, Botkyrka eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Vår Omtanke Sverige AB i Nynäshamn, Huddinge, Botkyrka, Södertälje, Gnesta eller i hela Sverige

Är du min nästa assistent och vår nästa kollega? Vill du tillhöra en assistentgrupp som tillsammans arbetar för att sätta guldkant på vår kunds tillvaro?
Vi på Vår Omtanke söker nu flera personliga assistenter som vill arbeta med vår kund i Ösmo I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.

Publiceringsdatum
2025-12-15

Om tjänsten
Vi söker nu en mogen kvinnlig / manligt personlig assistent till en social man i 50 årsåldern som bor i Ösmo , ca 7 km från Ösmo station.

Dina arbetsuppgifter
Stöd och hjälp i vardagen, både praktiskt och socialt

Personlig omvårdnad

Aktivt deltagande i kundens aktiviteter och rutiner

Skapa en trygg, harmonisk och positiv miljö

träning

Vi söker dig som:

Är ärlig, pålitlig och har ett varmt bemötande

Har empati, tålamod och lyhördhet

Har god social förmåga och är ansvarstagande

Har erfarenhet av personlig assistans eller likvärdigt arbete

Förstår och talar flytande svenska

Är flexibel, tar egna initiativ och har hög arbetsmoral

Trivs med många rutiner, är mycket noggrann och kan tänka flera steg framåt för att förutse behov

Ej är pälsdjursallergiker (katt finns i hemmet)

Vi erbjuder:

Friskvårdsbidrag

Utbildning och introduktion

Trygg anställning med kollektivavtal

Arbetstid och tjänstgöringsgrad

7:30- 19:30 och 18:30 till 8:30

Ledig tjänst på 50 % med möjlighet till utökad tjänstgöringsgrad.

vi söker även timvikarier vid behov

Lön: Fast timlön enligt överenskommelse, övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Snarast

Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.

Din ansökan läses av personal på Vår Omtanke.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!

Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Vår Omtanke Sverige AB (org.nr 556738-0257), http://www.varomtanke.se

Arbetsplats
Vår Omtanke

Kontakt
Angelika Kwasnica
angelika@varomtanke.se

Jobbnummer
9645912

Prenumerera på jobb från Vår Omtanke Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Vår Omtanke Sverige AB: