Energispecialist
Peab Sverige AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-03-11
Är du specialist inom energi och inneklimat? Vill du vara med och påverka Peab och byggbranschen mot ett mer hållbart byggande?
Peab söker energispecialist till Peab Teknik. Enheten arbetar som ett specialistteam som agerar operativt expertstöd i byggprojekt och driver strategiska utvecklingsfrågor inom Peab. Vi behöver nu stärka upp vårt team med specialist inom energi, inneklimat och hållbarhet.
Vi söker dig som arbetat 3-5 år inom branschen och som arbetat med simuleringar och samordning inom energi- och hållbarhet.
Om arbetet
Som hållbarhetsspecialist är dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Energisakkunnig/ Energisamordnare i projekt
Utföra energi-/inneklimatberäkningar, dagsljussimuleringar
Samordnare för de vanliga certifieringssystemen
Utför beräkningar av indikatorer enligt miljöklassningssystem
Stötta Peabs organisation i alla skeden med energi och hållbarhetsfrågor
Utföra energiuppföljning i projekt
Utföra verifieringar enligt certifieringssystem
Delta i internt och externt utvecklingsarbete
Om dig
Vi ser att du har högskoleexamen inom energi-miljöteknik eller motsvarande. Du har minst 3 års praktisk erfarenhet av beräkningar/ samordning inom energi, miljö och hållbarhet. Du har god erfarenhet och kunskaper av energi- och inomhusklimatberäkningar.
För att lyckas i rollen bör du ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift, vara samarbetsorienterad, tycka om att driva ditt arbete självständigt och dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter på ett prestigelöst sätt. Du har förmåga att skapa och behålla ett brett kontaktnät, vilket är avgörande i denna roll som innebär kontakt med många delar av organisationen. Självklart har du ett brinnande intresse för hållbarhet. Stor vikt läggs på digitala samband modeller, kalkyler och beräkningar.
Meriterande är certifierad energiexpert och/eller certifierad miljöbyggnadssamordnare.
Övrig information
Vi vill att våra hållbarhetsspecialister ska kunna stödja ett rikstäckande geografiskt område. Projekten kommer mestadels vara i västra och mellersta Sverige. Placering företrädelsevis på Peabs kontor på Johan Gertssons gata 4 i Göteborg. Arbetet kan medföra resor i tjänsten.
Frågor om tjänsten besvaras av:
Johan Svensson, Gruppchef, johan.svensson9@peab.se
, 0704401821
Anneli Nådin, HR Partner, anneli.nadin@peab.se
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 59 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Ersättning
