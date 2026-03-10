Energiingenjör till VVS-Teknik
Adding People AB / Maskiningenjörsjobb / Jönköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Jönköping
2026-03-10
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adding People AB i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Därför är du viktig
Hållbarhet är inte en punkt på en agenda - det är en förutsättning för framtidens byggprojekt.
Nu söker vi dig som vill arbeta i skärningspunkten mellan energi, klimat och miljöcertifiering. Du som inte bara vill räkna - utan påverka. Du som trivs i projekten, i dialogen med byggherrar, byggentreprenörer och konsulter, och som ser möjligheten att på sikt ta steget mot en AP/Assessor-roll inom BREEAM.
Här får du vara med och bygga upp, bygga vidare och bygga rätt.
Det här är VVS-Teknik i Jönköping
Vi är ett väletablerat företag med stark lokal förankring och bred kompetens inom VVS-projektering. Våra uppdrag spänner över allt från bostäder till kommersiella fastigheter, och vi är stolta över att leverera funktionella och hållbara lösningar med kvalitet i varje detalj.
Här arbetar vi nära våra kunder och värdesätter långsiktiga relationer. Vår platta organisation och korta beslutsvägar gör att du snabbt ser resultat av ditt arbete - och får möjlighet att påverka både din roll och våra projekt.
Fokus i din roll
Som energiingenjör med inriktning mot miljöcertifiering arbetar du både operativt och rådgivande.
Du kommer bland annat att:
utföra klimat- och energiberäkningar i tidiga skeden i IDA ICE
vara stöd i projektorganisationen vid miljöcertifieringar (exempelvis BREEAM)
delta i projekteringsmöten och lyfta viktiga hållbarhetsfrågor
granska underlag och säkerställa kvalitet i certifieringsarbetet
vara delaktig i verksamhetsutveckling inom miljöcertifiering
identifiera och utveckla relevanta indikatorer inom hållbarhetsområdet
agera kompetensstöd och coach gentemot projektörer
Du blir en del av ett sammanhang där man samarbetar tätt i projekten och där det finns både interna och externa resurser att luta sig mot. I dag anlitas extern BREEAM-Assessor och AP i vissa projekt - men ambitionen är att stärka kompetensen internt. Så om du idag redan har erfarenhet eller viljan att utvecklas finns möjligheten att även växa in i en BREEAM Assessor-/AP-roll hos oss.
Om vi får önska
Vi söker dig som står stadigt i din kompetens - och fortfarande är nyfiken på att utvecklas vidare.
Vi ser gärna att du har:
några års erfarenhet som energiingenjör, miljöcertifierare eller miljöbyggsamordnare
arbetat i IDA ICE och självständigt genomfört energiberäkningar
tidigare erfarenhet av projekt där BREEAM-certifiering varit aktuell
förståelse för byggprocessens olika skeden
erfarenhet av miljöcertifieringar som Miljöbyggnad, BREEAM eller motsvarande är meriterande
Är det rätt plats för dig?
Vi tror att du värdesätter noggrannhet och vet att detaljerna gör skillnad. Du tar ansvar för dina projekt och driver dem naturligt framåt.
Du gillar att kombinera beräkning med mänskliga möten. Ena dagen tar du fram underlag självständigt. Nästa dag sitter du i projekteringsmöte och coachar andra i rätt riktning.
Bra att veta
Placering: Jönköping eller Göteborg
Tillsvidareanställning, heltid
Ansök senast 5 april, men vänta inte - vi tillämpar löpande urval.
Vid frågor, kontakta rekryteringskonsult Elina Terne, 073-039 70 04 eller elina@addpeople.nu
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adding People AB
(org.nr 559161-8714)
553 17 JÖNKÖPING Arbetsplats
Addpeople Jobbnummer
9789223