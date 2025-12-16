Energiingenjör - Stockholm
Vill du vara med och skapa hållbara byggnader och smarta energilösningar?
Vi söker nu en energiingenjör som vill arbeta med energiberäkningar i spännande projekt och bidra till utvecklingen av ett växande team.
Om rollen
Som energiingenjör blir du en del av ett mindre team med stora ambitioner. Du kommer att:
• Utföra energiberäkningar för kontor, bostäder, köpcentrum, läkemedelsindustri, datahallar och försvarsprojekt.
• Bygga modeller och beräkningar i IDA ICE.
• Delta i projekteringsmöten med kunder och andra konsulter.
• Arbeta främst i tidiga skeden utifrån ritningar och mätningar.
Vi tror att du trivs i en miljö där du får ta ansvar och arbeta självständigt, samtidigt som du är nyfiken och öppen för nya idéer. Du är strukturerad, målinriktad och flexibel - egenskaper som gör att du kan bidra till både projektens framgång och teamets utveckling.
Placering är primärt i Stockholm, men Uppsala eller Södertälje är också möjligt. Vi erbjuder flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete när du är inne i projekten.
Vi söker dig som har
• Civilingenjörsexamen eller YH-utbildning inom samhällsbyggnad, hållbara byggnader, VVS eller liknande.
• 1-3 års erfarenhet som energiingenjör med fokus på beräkningar.
• Kunskap i IDA ICE.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande
• Egna branschnätverk
Om vår kund
Vår kund är ett nordiskt ingenjörsföretag som designar och utvecklar smarta och hållbara städer och platser. Vi erbjuder expertis inom byggnader, infrastruktur och digitala lösningar för att skapa en trygg och bekymmersfri vardag.
I Sverige är vi ca 250 medarbetare, varav 150 i Stockholm. Moderbolaget finns i Finland med ca 2000 anställda. Hos oss får du en arbetsplats med stark kultur, lokal närvaro och stort fokus på medarbetarna.
Vi erbjuder
• Utvecklingsmöjligheter i ett växande team.
• Brett kundspann och varierande projekt.
• En arbetsplats med stor frihet och förtroende.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du inledningsvis att jobba som konsult via Framtiden för att på sikt kunna övergå i anställning direkt hos kund.Publiceringsdatum2025-12-16Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning
Arbetstid: Heltid, 40 timmar/vecka med flexibla arbetstider
Lön: Individuell lönesättning beroende på erfarenhet
Plats: Stockholm
Distansarbete: Möjligt när du är inne i projekten
Ansök idag och ta nästa steg i din karriär som energiingenjör! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51813_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Fredrik Svelander fredrik.svelander@framtiden.com Jobbnummer
9648267