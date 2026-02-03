En man på Värmdö söker en assistent
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Värmdö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Värmdö
Vi söker en engagerad och ansvarsfull personlig assistent för en aktiv och självständig uppdragsgivare bosatt på Värmdö. Uppdragsgivaren är en simkunnig man som älskar att vara utomhus, simma och utforska omgivningarna. Han har ett genuint intresse för konst och kultur och besöker gärna museer.
Placering: Värmdö, med endast 25 minuters bussresa från Slussen.Publiceringsdatum2026-02-03Dina arbetsuppgifter
Att bistå uppdragsgivaren i hans vardagliga aktiviteter, inklusive simning, utflykter och kulturella besök.
Hjälp med redigering av bilder och andra datarelaterade uppgifter.
Att ta hand om hemmet och se till att det är organiserat och trivsamt.
Dubbelassistans dagtid till kl. 22 och ensam assistans under natten.Kvalifikationer
Simkunnighet och god fysik.
Behärskning av svenska språket i tal och skrift.
Förmåga att behålla lugnet och tala tydligt till uppdragsgivaren.
Lyhördhet för uppdragsgivarens önskemål och vilja.
Ett genuint intresse för att bidra till uppdragsgivarens välmående och trivsel, inklusive deltagande i hans favoritaktiviteter.
Flexibilitet att arbeta enligt uppdragsgivarens tider, med förmåga att planera dagarna i samförstånd med honom.
Respekt för att uppdragsgivaren är i fokus under arbetstid, vilket innebär begränsad användning av mobiltelefonen för icke-arbetsrelaterade ändamål.
Arbetstider:
Dagtid: 09:00 - 18:00
En förlängd dag till 22:00
Natt: 18:00 - 09:00
Detta är perfekt för dig som söker ett stabilt jobb
Ansökan: Vi ser gärna kandidater med lämplig erfarenhet och personlighet för detta uppdrag.
OBS!! Personlig bild i samband ansökan är ett KRAV Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877) Kontakt
Uppdragschef/Rekryterare
Hassan Al-Nuaimi Hassan@saandassistans.se 0101550300 Jobbnummer
9721499