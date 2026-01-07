En doktorandplats i historia inom UVS
Södertörns högskola / Högskolejobb / Huddinge Visa alla högskolejobb i Huddinge
2026-01-07
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södertörns högskola i Huddinge
, Botkyrka
, Stockholm
, Haninge
eller i hela Sverige
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mångvetenskaplig forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet har en betydande roll. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.Vi söker en doktorand i historia inom forskarutbildningsområdet utbildningsvetenskapliga studier.
Historia vid Södertörns högskola är en dynamisk miljö för historisk forskning och undervisning. Här finns forskare som är specialiserade på olika historiska epoker, teman och geografiska områden. Undervisning i historia finns från grundutbildnings- till forskarutbildningsnivå och historieämnet är en viktig del i många av högskolans interdisciplinära program. På forskarutbildningsnivå ingår ämnet i den nationella forskarskolan i historiska studier där Lunds universitet är värdinstitution. Ämnets utbildningsvetenskapliga relevans kan hänföras till dessa tre områden som på olika sätt berör relationen mellan undervisning, utbildning och fostran å ena sidan och den historiska dimensionen av människan och samhället å den andra:
• Historiedidaktik
• Historiekultur/historiebruk
• Utbildningshistoria
För mer information om historia vid Södertörns högskola, läs här: Historia
Beskrivning av doktorandplatsen
Du disputerar och gör dina doktorandstudier inom ämnet historia vid Institutionen för historia och samtidsstudier. Den mångvetenskapliga miljön kring utbildningsvetenskapliga studier (UVS) utgör också ett viktigt sammanhang för din forskning och dina studier.
Historia ingår i forskarutbildningsområdet UVS som är en mångvetenskaplig forskningsmiljö. Området omfattar forskning om hur kultur, kunskaper och värden överförs och utvecklas mellan generationer inom ramen för formell utbildning. Mer specifikt finns en inriktning på didaktisk forskning, inbegripet allmän didaktik och ämnesdidaktik, liksom på hur forskningsproblem sprungna ur lärarprofessionen kan och bör förstås.
Mer information: Utbildningsvetenskapliga studier
Notera att arbetsmiljön på Södertörns högskola är tvåspråkig, med både svenska och engelska som arbetsspråk.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
• avlagt en examen på avancerad nivå
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. Förordning (2010:1064).
Särskild behörighet
Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i historia, ekonomisk historia, idéhistoria eller motsvarande och som författat ett självständigt historievetenskapligt arbete omfattande minst 15 hp på avancerad nivå.
Förmåga att tillgodogöra sig vetenskapliga framställningar på engelska och behärska språk som krävs för att avhandlingsarbetet ska kunna utföras är en förutsättning för att genomföra utbildningen.
Antagning och anställning
Utlysningen innebär dels antagning till utbildning på forskarnivå, dels anställning som doktorand vid Institutionen för historia och samhällsstudier motsvarande högst fyra år på heltid. Forskarutbildningen motsvarar 240 högskolepoäng och avser att leda till doktorsexamen. Anställningen kan förlängas med högst ett år vid institutionstjänstgöring inom undervisning, forskning och administration (motsvarande högst 20 % av heltid). Andra skäl till förlängd anställning är ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer/ studentorganisationer eller föräldraledighet. Bestämmelser om doktorandanställningar finns i Högskoleförordningen 5 kap, 1-7 §§.
Anställningsdatum: 1 september 2026.
Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i historia med inriktning UVS hittar du här
Antagningsordning med information om urvalskriterier samt annan information om utbildning på forskarnivå hittar du här.
Ansökningsförfarande
För mer information se webbsidan FAQ på sh.se. Ansök genom Södertörn högskolas webbaserade rekryteringssystem "ReachMee". Klicka på länken "ansök" längst ned i annonsen.
En ansökan kan skrivas på svenska/norska/danska eller engelska och måste innehålla:
• ansökningsbrev
• curriculum vitae
• examensbevis och intyg som visar behörighet att söka tjänsten (om skrivna på andra språk än de som nämns ovan måste du bifoga översatta dokument)
• kandidat- och magister- eller masteruppsats enligt ämnets krav på särskild behörighet (om skrivna på andra språk än de som nämns ovan måste en översatt sammanfattning till något av språken bifogas på 5-6 sidor, ca 14 000 tecken)
• forsknings-/projektplan som tydliggör projektets relevans för ämnet och forskarutbildningsområdet (1000-1500 ord)
• två referenser med kontaktuppgifter.
Om publikationer finns, kan högst tre bifogas ansökan.
Ansökan som vid ansökningstidens utgång är ofullständig behandlas inte.
Slutdatum för ansökan: 11 februari 2026 kl 23:59
Kontakter
Andreas Åkerlund, professor i historia och avdelningsföreståndare för historieämnet och Samtidshistoriska institutet, andreas.akerlund@sh.se
Johannes Heuman, docent i historia och ämnesrepresentant i UVS styrgrupp, johannes.heuman@sh.se
Elisabeth Wollin, studierektor för forskarutbildningen Historiska studier, elisabeth.wollin@sh.se
Liza Haglund, forskningskoordinator Utbildningsvetenskapliga studier, liza.haglund@sh.se
Mirjam Bargello Lindberg, HR-generalist, mirjam.bargello.lindberg@sh.se Ersättning
Enligt lokalt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertörns Högskola
(org.nr 202100-4896), http://www.sh.se/ Jobbnummer
9670336