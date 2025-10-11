Empatisk Personlig Assistent Sökes
Stil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå
2025-10-11
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stil Assistans AB i Umeå
, Skellefteå
, Kramfors
, Härnösand
, Luleå
eller i hela Sverige
Empatisk personlig assistent sökes
Jag är en kvinna i mina bästa år, 51. Jag har hjärtat på rätta stället.
Jag söker tim och semestervikarier. Du bör ha möjlighet att hoppa in både vardagar och helg. Du bör även ha möjlighet att jobba såväl dagtid som kvällar och nätter. Du ska inte ha några problem med att jobba pass där det ingår sovande jour. De timmar som är sovande jour är betalningen 25 procent av timlönen. Du ska vara duktig på matlagning, kunna följa recept. Vara bra på att ställa upp vid sjukdom medmera.
Jag behöver hjälp i vardagen med allt från hygien, förflyttning, tandborstning, matlagning, städning till fritidsintressen med mera. Arbetet innebär både dagtid, kvällar, nätter och helgarbete.
Du är ansvarsfull, lyhörd, glad och positiv, punktlig, empatisk och omtänksam. Pigg och energisk. Viktigt att du klarar tunga lyft och har bra fysik och god hälsa.
Du ska vara djurvän.
En liten gullig hund och en fin katt finns i mitt liv. Katten kommer från Ursviken och hunden från Bjerten. Är kreativ/ estetiskt lagd.
Mina intressen. Människor, böcker, skriva poesi, foto, djur och musik. Humor och att skratta tycker jag är kul. Vänner, släktingar, särbo. Du blir mina armar och ben. Tänker och planerar gör jag själv. Jag lever ett självständigt liv och du hjälper till med detta. Det är viktigt att vi fungerar bra ihop. Jag kommunicerar i huvudsak via text. Det är bra om du kan rycka in när behov uppstår. Ömsesidigt förtroende och lojalitet är viktigt.
Du är flexibel. Beskriv vilka möjligheter du har att hoppa in vid sjukdom och vid semester. Sjukdomen ME, känner du till den?
Du måste vara doftfri på arbetstid. Är överkänslig mot ljud och dofter med mera. Rökfri arbetsplats.
Hör av dig och berätta om dig själv och varför du skulle passa som personlig assistent åt mig! Bifoga CV och referenser.https://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/blankett-4429-LSS-belastningsregistret/ Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), http://www.stil.se Arbetsplats
Stil Jobbnummer
9552141