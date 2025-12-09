Embeddedutvecklare till stridsflygplan
Saab AB / Datajobb / Solna
2025-12-09
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Inom affärsområdet Aeronautics innebär rollen som mjukvaruutvecklare att ha förståelse både för detaljer kring enskilda mjukvarukomponenter samt helheten för systemet och dess plats i flygplanet, för att på bästa sätt kunna implementera effektiva och pålitliga lösningar. Sektionen ansvarar för mjukvara som realiserar HMI och registrering i Gripen C/Ds cockpit.
Arbetet innebär bland annat:
* Kravställning, design, implementation, test, verifiering samt dokumentation av nya och ändrade funktioner.
* Optimering och vidareutveckling
* Integration och funktionstestning på målplattformen i labb, simulatorer och riggar
I rollen arbetar du tätt tillsammans med team och projektmedlemmar men även externa leverantörer för att uppnå det bästa slutresultatet.Publiceringsdatum2025-12-09Profil
Vi söker dig som vill kombinera tekniskt djup med samhällsnytta. Du är analytisk, nyfiken och trivs med att lösa avancerade problem i nära samarbete med andra. Vi tror även att du har:
* God erfarenhet av hårdvarunära embeddedutveckling med C/C++, Pascal eller ADA
* Civilingenjörsexamen inom data, elektroteknik, teknisk fysik, media eller utbildning inom spelutveckling
* Ett flexibelt arbetssätt för att anpassa ditt arbete efter olika situationer
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
