Embeddedutvecklare (Försvarsindustrin)
Vill du arbeta med teknik som gör skillnad - och samtidigt utvecklas i ett globalt teknikledande företag? På Capgemini samarbetar vi med kunder inom flera samhällskritiska områden och ligger i framkant inom AI, inbyggda system och digital innovation. Vi kombinerar avancerad teknik med ett starkt fokus på lärande, där du får tillgång till en av världens största interna lärplattformar och möjlighet att växa i din roll - varje dag och bidra till en tryggare och mer hållbar värld.
Hos oss får du inte bara ett jobb - du får vara med och forma framtiden.
Din roll
Som mjukvaruutvecklare av inbyggda system inom försvarsindustrin blir du en del av ett innovativt och samhällsviktigt uppdrag. Du arbetar med avancerad teknik som gör skillnad - och bidrar till att skydda människor och samhällen. Här kombineras teknisk spets med ett tydligt syfte.
I denna roll kommer du att spela en nyckelroll i:
• Rådgivning, innovation och utveckling inom försvarsindustrin och industri generellt.
• Agilt arbete enligt Scrum eller Kanban.
• Kommunikation med interna och externa intressenter, tekniska utredningar samt samarbete med teknisk ledare, uppdragsledare och/eller Scrum Masters.
• Mjukvaruutveckling med fokus på C, C++.
Vi söker dig som är en erfaren C++-utvecklare inom inbyggda system och som vill bidra till ett större syfte. Du är nyfiken, lösningsorienterad och har en stark teknisk grund.
För att lyckas i denna roll ser vi gärna att du har:
• Flerårig erfarenhet av C++-programmering, främst i Linuxmiljö.
• Erfarenhet av systemdesign, teknisk dokumentation samt kravarbete med verifiering och nedbrytning.
• Minst 4 års arbetslivserfarenhet som ingenjör.
• Akademisk examen (minst kandidatnivå) inom elektroteknik, mekatronik, systemteknik eller liknande.
• Flytande svenska och engelska.
Meriterande:
• Erfarenhet av andra programmeringsspråk, t.ex. Python eller Java.
• Tidigare arbete inom militär, försvars- eller flygindustrin.
• Erfarenhet av att arbeta med FPGA:er med inbyggda processorer, särskilt inom firmwareutveckling (VHDL).
• Erfarenhet av Matlab för analys, simulering eller modellering.
• Svenskt medborgarskap.
Denna tjänst är säkerhetsklassad. Säkerhetsprövning sker enligt svensk lagstiftning, vilket innebär att du behöver uppfylla vissa krav, inklusive medborgarskap inom EU eller NATO vid dubbla medborgarskap.
Ansökan och kontakt
Ansök nu för att gå med i vårt team, urval och intervjuer pågår löpande. För frågor och för mer information, kontakta Jan Hansson, Talent Acquisition Partner, på 0725-616900.
Observera att vi på grund av GDPR inte accepterar ansökningar via mail. Använd vår karriärsajt.
Vi avstår vänligt men bestämt från direktkontakt med bemannings-, mäklar- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och säljare av ytterligare platsannonser.
Som en del av vår rekryteringsprocess kommer identitetskontroll att genomföras genom granskning av ditt ID-kort, och bakgrundskontroller kan utföras vid behov.
Om Capgemini
Capgemini är en global partner inom affärs- och teknologitransformation, som hjälper organisationer att accelerera deras dubbla övergång till en digital och hållbar värld, samtidigt som vi skapar konkreta effekter för företag och samhälle. Vi är en ansvarsfull och mångsidig grupp med 340,000 teammedlemmar i mer än 50 länder. Med vår starka över 55-åriga arv är Capgemini betrodd av sina kunder att låsa upp värdet av teknologi för att adressera hela bredden av deras affärsbehov. Vi levererar end-to-end tjänster och lösningar som utnyttjar styrkor från strategi och design till ingenjörskonst, allt drivet av våra marknadsledande kapaciteter inom AI, generativ AI, moln och data, kombinerat med vår djupa branschexpertis och partner-ekosystem. Gruppen rapporterade globala intäkter på EUR22.1 miljarder för 2024.
