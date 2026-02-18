Embedded-utvecklare
Vi söker nu Embedded-utvecklare till ett av Sveriges mest spännande teknikprojekt. Här får du chansen att arbeta i den absoluta tekniska framkanten och lära dig av de främsta experterna i branschen.
OM TJÄNSTEN
Du blir en del av ett team som bryter ny mark genom att implementera Rust i storskalig produktion. Vi välkomnar en mix av erfarenhetsnivåer - från dig som är nyutexaminerad till dig som har några års erfarenhet. Det viktigaste är din inställning, ditt driv och din vilja att bemästra framtidens teknik.
Dina arbetsuppgifter
Denna roll innebär att du kommer att arbeta med hela livscykeln för inbyggda system, från koncept och design till implementering, testning och underhåll. Fokus ligger på att skapa innovativa och pålitliga mjukvarulösningar för nästa generations produkter.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en relevant ingenjörsutbildning (t.ex. inom Data, Elektro, Teknisk Fysik eller motsvarande).
• Har en stabil grund i C eller C++.
• Har ett starkt engagemang och en uttalad vilja att lära dig Rust.
• Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
• Trivs i en miljö där innovation och hög teknisk kvalitet står i centrum.
Vad projektet erbjuder:
• Lär av de bästa: Du arbetar tillsammans med några av världens främsta experter inom embedded-utveckling och Rust. De är först i världen med att få in Rust i denna typ av komplexa miljö.
• Långsiktigt perspektiv: Uppdraget beräknas pågå i 1,5 till 2 år, med möjligheter till framtida anställning hos kunden.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är ett framstående teknikbolag som ligger i framkant inom innovativ produktutveckling.
Heltid Ersättning
