Embedded utvecklare till bolag i Halmstad!
Vill du utveckla teknik som gör verklig skillnad i människors vardag? I Halmstad söker vi en junior embedded utvecklare med kompetens inom C och Python som vill arbeta nära produkten och se sina lösningar ta form på riktigt!
OM TJÄNSTEN
Som embeddedutvecklare blir du en del av ett mindre, sammansvetsat team på cirka fem personer där du arbetar tätt tillsammans med kollegor inom apputveckling, elektronik och mekanik. Du kommer att jobba nära hårdvaran i produkterna- exempelvis digitala lås och medicinskåp - och vara involverad genom hela produktlivscykeln: från förstudier och sprintbaserad utveckling till test, produktion och testautomatisering.
Du erbjuds
• Att arbeta nära produkten och se dina lösningar ta fysisk form
• Möjlighet att påverka hela produktlivscykeln - från idé och förstudie till utveckling, test, produktion och automatisering
• Stabilitet och långsiktighet, kombinerat med korta beslutsvägar och nära kontakt med användare och produktägare
Dina arbetsuppgifter
Denna roll innebär att du kommer att arbeta med utveckling, design och testning av inbyggd mjukvara för innovativa produkter och system. Arbetet innefattar exempelvis:
• Utveckling av inbyggd mjukvara i C, du kommer arbeta med både nyutveckling och förvaltning
• Samarbete med hårdvaru-, app- och mekanikteam
• Medverkan i arkitektur, design, implementation och verifiering
• Bidrag till testautomatisering och produktionsnära test i Python
• Aktivt deltagande i tvärfunktionella diskussioner och tekniska beslut
VI SÖKER DIG SOM
• Har 1-3 års relevant erfarenhet, men vi är även öppna för juniora kandidater med starkt eget driv, projektbakgrund eller hobbyerfarenhet inom embedded
• Har en högskole- eller masterutbildning inom datateknik, mjukvaruutveckling eller likvärdigt område
• Har god kunskap i C
• Har erfarenhet av Python (meriterande, särskilt för produktionstest)
• Har intresse för informationssäkerhet och förståelse för certifieringskrav (t.ex. ISO)
• Är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ansvarsfull
• Noggrann
• Målinriktad
INFORMATION OM FÖRETAGET
