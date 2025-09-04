Embedded utvecklare
Är du vass på inbyggda system och sugen på nästa steg?
Vi söker dig som älskar kod, gillar att lösa kniviga problem och vill jobba med andra erfarna utvecklare i agila team. Här får du vara med och skapa smarta lösningar för spännande kunder - alltid med kvalitet, innovation och samarbete i fokus.
Du har troligtvis:
Minst 5 års erfarenhet av utveckling för inbyggda system
God koll på C, C++ eller Rust
Jobbat mot Linux, Android, QNX HyperVisor eller liknande
Vana vid agilt arbetssätt
En civilingenjörsexamen (eller motsvarande)
Flytande svenska och engelska
Ett brinnande intresse för teknik och utveckling
Hos oss får du:
Utmanande projekt och engagerade kollegor
Konkurrenskraftiga, individanpassade villkor
Tydliga utvecklingsmöjligheter
Vill du jobba med några av de bästa, i en miljö där kompetens, gemenskap och nyfikenhet står i centrum? Hör av dig! Ersättning
