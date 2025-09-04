Embedded utvecklare

Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Datajobb / Göteborg
2025-09-04


Är du vass på inbyggda system och sugen på nästa steg?
Vi söker dig som älskar kod, gillar att lösa kniviga problem och vill jobba med andra erfarna utvecklare i agila team. Här får du vara med och skapa smarta lösningar för spännande kunder - alltid med kvalitet, innovation och samarbete i fokus.
Du har troligtvis:

Minst 5 års erfarenhet av utveckling för inbyggda system
God koll på C, C++ eller Rust

Jobbat mot Linux, Android, QNX HyperVisor eller liknande

Vana vid agilt arbetssätt

En civilingenjörsexamen (eller motsvarande)

Flytande svenska och engelska

Ett brinnande intresse för teknik och utveckling


Hos oss får du:

Utmanande projekt och engagerade kollegor

Konkurrenskraftiga, individanpassade villkor

Tydliga utvecklingsmöjligheter


Vill du jobba med några av de bästa, i en miljö där kompetens, gemenskap och nyfikenhet står i centrum? Hör av dig!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556757-0139), http://www.wrkfrc.se

Arbetsplats
Wrkfrc

Kontakt
Anna
anna.mocye@wrkfrc.se

Jobbnummer
9491432

