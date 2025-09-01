Embedded Software Engineer Till Parker Hannifin
Vill du utveckla nästa generations styrsystem för mobila maskiner och samtidigt bidra till en mer hållbar värld? Parker Hannifin i Mölnlycke söker en Embedded Software Engineer som vill vara med och vidareutveckla vår innovativa IQAN-produktfamilj - smarta, säkra och användarvänliga styrsystem som gör tunga fordon säkrare, mer energieffektiva och hållbara.
Vad du kommer att göra hos oss
IQAN är vårt elektroniska styrsystem för mobila applikationer, utvecklat med högsta fokus på funktionssäkerhet, precis styrning av hydraulik och enkel användning. IQAN är ett komplett ekosystem av styrenheter och displayer som konfigureras och underhålls via vår egen programvaruplattform. Tack vare sin robusta design, avancerade funktioner och stöd för internationella säkerhetsstandarder, gör IQAN det möjligt för våra kunder att utveckla och integrera säkra och tillförlitliga maskinstyrsystem - från enklare applikationer till komplexa, distribuerade system.
Hos oss blir du en del av ett passionerat och dynamiskt team inom Electronic Motion & Controls Division, där vi tillsammans nu utvecklar nästa generations styrsystem för realtidskontroll, maskinsäkerhet och cybersäkerhet. Vi tror att framtiden tillhör dem som vågar tänka nytt, och här får du möjlighet att arbeta med utveckling av inbyggda system i teknikens absoluta framkant - samtidigt som du bidrar till att skapa lösningar som gör verklig skillnad för både människor och miljö.
I din roll får du vara med och både vidareutveckla befintliga lösningar och driva utvecklingen av nästa generations IQAN-plattform. Du arbetar över hela utvecklingskedjan - från krav och arkitektur till implementation- och blir en viktig länk mellan mjukvara, hårdvara och test. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar att:
Utveckla och underhålla inbyggd programvara i C och C++
Arbeta med realtidssystem, funktionssäkerhet och cybersäkerhet, inklusive autentisering och kryptering för kommunikationsprotokoll som CAN, J1939, Ethernet och Bluetooth
Delta aktivt i teknikval, systemintegration och vidareutveckling av vår nästa generations plattform, där du även får bidra med nya idéer för framtida lösningar
Samarbeta nära med hårdvaru- och testteamet för att säkerställa robusta och kvalitetssäkrade produkter som fungerar i krävande miljöer
Vem är duVi söker dig som har en ingenjörsexamen inom elektroteknik, datateknik eller ett närliggande område, och som har erfarenhet av programmering i C och C++ för inbyggda system. Du förstår realtidskrav och är van att arbeta nära hårdvaran, där din kunskap om mikrokontroller och elektroniska komponenter kommer till stor nytta. Du är van att använda olika debugging- och utvecklingsverktyg och har en bra förståelse för mjukvarans livscykel.
Som person är du självgående, lösningsorienterad och analytisk, med förmågan att ta ansvar och se helheten i komplexa system. Samtidigt uppskattar du att arbeta i team och trivs med nära samarbete med både hårdvaru- och testkollegor.
Det är meriterande om du har erfarenhet av RTOS, Embedded Linux eller Yocto, kommunikationsprotokoll som CAN, J1939 eller Ethernet, samt arbete med verktyg som Jira, Git och CI/CD. Har du dessutom erfarenhet eller intresse av funktionssäkerhet och cybersäkerhet är det ett extra plus. Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift är ett krav.
Vill du veta mer?
I den här rekryteringen samarbetar Parker Hannifin med Nexer Recruit och vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare rekryterare Johanna Värmfors johanna.varmfors@nexergroup.com
alt. 0730-821 230 eller Patrik Jensen, Patrik.jensen@nexergroup.com
alt. +46 70 237 57 34
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt!
Om Parker Hannifin
Parker Hannifin är en global ledare inom rörelse- och styrteknologi och finns idag representerad i nästan allt som rör sig - från industriella maskiner och fordon till avancerade lösningar inom clean tech. Med vår breda portfölj av teknologier hjälper vi kunder över hela världen att lösa komplexa tekniska utmaningar och bidra till ett mer hållbart samhälle.
I vår verksamhet i Mölnlycke utvecklar och underhåller vi produkter och mjukvara för inbyggda system i tunga mobila maskiner. Fokus ligger på realtidsstyrning, maskinsäkerhet och cybersäkerhet, och vi arbetar med en mängd olika plattformar och teknologier. Här kan du läsa mer om våra produkter: Parker IQAN - Motion Systems Group Europe | Parker Ersättning
