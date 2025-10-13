Emballator Tectubes söker maskinoperatör
2025-10-13
Emballator Tectubes utvecklar, tillverkar och säljer innovativa tublösningar i plast och aluminium. Vi har lång erfarenhet med över 100 år i branschen och tillverkar idag tuber för marknadssegmenten läkemedel, livsmedel, kemiteknik, skönhet och personlig vård. Vi har cirka 150 medarbetare och producerar omkring 300 miljoner tuber årligen. Vi finns i Hjo och Åstorp. Emballator Tectubes är en del av Emballator-koncernen som erbjuder ett brett utbud av förpackningslösningar.
Tjänstebeskrivning
Är du teknikintresserad och trivs med att arbeta i team? Då har vi tjänsten för dig - vi söker nu drivna maskinoperatörer!
Som maskinoperatör kommer du ha en varierande vardag där du kommer ansvara för maskinens drift och att slutprodukterna uppfyller våra högt ställda kvalitetskrav. Det innefattar bland annat övervakning och justering samt kontrollera tillflödet av material till maskinen. Se över maskinparkens drift, felsökning, problemlösning och enklare underhåll ingår också i rollen.
Arbetet utförs i vår fabrik i Hjo och vi arbetar 2-skift.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett öga för det tekniska samt stort intresse för att arbeta inom industrin. Vi ser gärna att du tidigare har arbetat som maskinoperatör och har grundläggande kunskaper om maskiner, teknisk utrustning eller som till exempel gillar att meka med bilar.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Vi lägger stor vikt vid att du är nyfiken och har en vilja till att utvecklas inom arbetet. Du gillar att sätta dig in i hur saker fungerar och att lära dig nya arbetsmetoder och processer. Att du kan arbeta i team och är ansvarstagande är krav för att lyckas i tjänsten, så är även noggrannhet och ett öga för detaljer.
Vår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget NearYou. Har du frågor, så tveka inte att ringa rekryteringskonsult Sofia Harryson, 0763-449205. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. I den här rekryteringen kommer vi arbeta med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
