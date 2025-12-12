Eltekniker
Westlunds Elektriska i Uddevalla AB / Elektronikjobb / Uddevalla Visa alla elektronikjobb i Uddevalla
2025-12-12
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Westlunds Elektriska i Uddevalla AB i Uddevalla
Vi söker nu en kompetent & engagerad medarbetare till vår verksamhet i Uddevalla.
Du kommer att jobba med varierande arbetsuppgifter:
Detta i form av felsökning & underhåll av kranar, maskiner, ställverk & byggnader, där ingår även nätverk, brandlarm, belysning , nymontage, komplettering & ändring i befintliga anläggningar m.m.
Vi som grupp kommer att ha ansvar för funktion & driftsäkerhet samt utveckling av befintliga anläggningar.
Arbetet kommer att vara både utmanande & utvecklande då det är av varierande svårighetsgrad samt kommer att ske både självständigt & i grupp med god gemenskap där vi planerar jobben tillsammans.
Du har som person har ett naturligt engagemang och har social förmåga att arbeta i grupp. Du bor i eller nära Uddevalla.
Vissa jobb kräver också att du ej är höjdrädd.
Arbetet är placerat hos kund i Uddevalla.
Du är utbildad elektriker med ECY-certifikat.
Krav är att du har några års yrkeserfarenhet, körkort för bil samt flytande svenska och grundläggande engelska, i tal och skrift.
Meriterande är om du har vana av ritningsläsning eller om du har några års erfarenhet av ovan nämnda arbetsuppgifter. Utbildningar som -Heta arbeten, -Skylift, -Fallskydd.
Arbetet utföres dagtid 7-16, viss övertid & jour helger/kvällar kan förekomma.
Lön enligt överenskommelse vid ev. anställning.
Referens från tidigare anställning krävs.
Om du funderat på att söka nytt jobb tveka inte att lämna in ditt CV & ansökan eller kontakta oss för mer info. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: westlunds_elektriska@hotmail.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Eltekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Westlunds Elektriska i Uddevalla AB
(org.nr 559165-3935) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9640645