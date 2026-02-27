Elskåpsmontörer till våra kunder i Malmö
2026-02-27
Är du tekniskt intresserad, noggrann och vill jobba med produkter av högsta kvalitet? Vår samarbetspartners bygger kundanpassade centraler och lågspänningsställverk och söker nu nya kollegor för som vill växa tillsammans med vårt glada team i Malmö.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Sammansättning och montage av kapslad el-utrustning.
Koppling och installation av specificerade komponenter.
Säkerställa att arbetet utförs enligt tidsplan och kundens kravspecifikation.Bakgrund
Vi söker dig som har ett genuint tekniskt intresse och trivs med praktiskt arbete. För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har en praktisk eller teknisk gymnasieutbildning (eller motsvarande erfarenhet).
Är noggrann och känner stolthet i att leverera snygga och korrekta montage.
Är en positiv lagspelare som gillar att lära dig nya saker och ta ansvar.
Trivs med att arbeta mot uppsatta mål och deadlines.Om företaget
Våra samarbetspartners har sina säten i Malmö med omnejd och arbetstiderna är förlagda på dagtid.
Urval
Vi använder oss av löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan. Skicka därför in din ansökan redan idag!
