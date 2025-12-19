Elmontörer till DeltaNordic
Konsultia AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Upplands-Bro Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Upplands-Bro
2025-12-19
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konsultia AB i Upplands-Bro
, Stockholm
, Södertälje
, Uppsala
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
Delta Nordic Sweden AB i Kungsängen är en produktions- och verksamhetsplats för DeltaNordic, ett svenskt teknik- och industriföretag som utvecklar och tillverkar avancerade elektriska och elektroniska system och lösningar för krävande industrimiljöer. Företaget erbjuder helhetslösningar från idé och design hela vägen till serieproduktion och support.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Som montör på DeltaNordic kommer du att arbeta praktiskt med montering av tekniska komponenter. Beroende på projekt kan det handla om elektronikmontering, kabeldragning eller olika moment inom automation. Arbetet kräver att du är noggrann och har tålamod, eftersom det ofta handlar om detaljer där kvalitet är viktigt.
Dina arbetsuppgifter består av:
• Montering av el- och elektronikrelaterade komponenter enligt ritning
• Ritningsläsning inom el
• Arbete med kundspecifika ordrar (ej linjebaserad produktion)
• Noggrant och pillrigt monteringsarbete där precision och kvalitet är avgörande
• Självständigt arbete med eget ansvar för utförande och resultat
• Följa säkerhetsrutiner och kvalitetskrav i det dagliga arbetetProfil
Vi söker dig som har en el-bakgrund genom utbildning och/eller tidigare arbetslivserfarenhet och som är van vid montering samt ritningsläsning inom el. Det är meriterande om du har gått el-programmet på gymnasiet eller har arbetat som elektriker. Du trivs med noggrant och pillrigt arbete där precision och öga för detaljer är avgörande, och du kan arbeta självständigt med eget ansvar. Du behärskar svenska i tal och skrift och uppskattar en flexibel arbetsmiljö med flextid. Som person är du positiv, social och passar bra in i gruppen, samtidigt som du är fokuserad på ditt arbete och visar hänsyn till dina kollegor.
Övrig information
Bli en del av Konsultia och arbeta på plats hos vår kund DeltaNordic i Kungsängen. Uppdragen är långsiktiga och tillsätts löpande, så vänta inte med din ansökan!Om tjänsten
• Heltid med arbetstider förlagda till dagtid, kl. 07.00-16.00
• Goda möjligheter till direktanställning hos DeltaNordic på sikt
Vi tar inte emot ansökningar via mejl.Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3411". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), http://www.konsultia.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Konsultia Jobbnummer
9657949