Elmontörer
Wikan Personal AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Vellinge Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Vellinge
2025-12-18
, Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Burlöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Vellinge
, Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Staffanstorp
eller i hela Sverige
Nu söker vi elmontörer till ett företag i Vellinge!Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga ansvarsområden blir:
• Förmontering och montering av el-centraler och ställverk enligt ritningsunderlag från projektledare
• Registrering och dokumentation i företagets affärssystem
• Egenkontroll efter montering
Arbetstid dagtid
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har monterat tidigare, trivs i verkstadsmiljö och kan tyda ritningar. Du är en van datoranvändare och behärskar svenska i tal och skrift.
Du jobbar gärna i ett lag där rotering mellan arbetsuppgifterna stimulerar dig. Du är noggrann, engagerad och jobbar gärna i ett högt tempo.
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Information och kontakt
För mer information om tjänsterna kontakta Sebastian, 0721-83 99 85.
Tillträde löpande.
Tjänsterna börjar med anställning hos Wikan Personal som förväntas övergå i tillsvidareanställningar hos kundföretaget.
Ansök direkt då ansökningarna behandlas löpande.
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13936". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se Kontakt
Sebastian Strömberg sebastian.stromberg@wikan.se 0417-77 99 85 Jobbnummer
9653041