Elmontör till kund i Landskrona
Konsultia AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Landskrona Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Landskrona
2026-01-27
Om kundföretaget
Vår kund i Landskrona är en internationell aktör inom energisektorn som utvecklar och tillverkar avancerade kylsystem för högspännings- och industri lösningar. Produktionen omfattar hela kedjan från konstruktion och bearbetning till montering, testning och leverans av både mindre komponenter och större system.Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med installation och inkoppling av industriella elkomponenter, där arbetet omfattar tolkning och hantering av elritningar samt montering av givare, motorer och utrustning i elskåp. Rollen innebär både självständigt arbete med eget ansvar och samarbete i team för att säkerställa hög kvalitet och effektivitet i projekten. Du kommer även att bidra till felsökning och löpande förbättringsarbete inom elinstallationer.Profil
Som person ser vi att du är noggrann och kvalitetsmedveten, med ett strukturerat arbetssätt och en förmåga att hitta lösningar när utmaningar dyker upp. Du är ansvarsfull, villig att lära dig nya moment och har en stark vilja att utvecklas i rollen. Vi lägger stor vikt vid din personlighet och söker dig som bidrar med engagemang och en positiv inställning till teamet.
Meriterande
• Erfarenhet utav ritningsläsning
• Utbildning inom industri
• Goda kunskaper i svenska och engelska
Övrig information
För frågor vänligen kontakta emil.emanuelsson@konsultia.seOm företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3430". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), http://www.konsultia.se/ Arbetsplats
Konsultia Kontakt
Emil Emanuelsson emil.emanuelsson@konsultia.se Jobbnummer
9708203